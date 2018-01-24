Украинцев начали снимать с поездов, идущих в РФ через Беларусь

Российские правоохранительные органы высаживает украинцев и других иностранцев с поездов, едущих из Беларуси в Россию. Об этом сообщает белорусский портал Tut. by со ссылкой на украинца Андрея Максютенко.

По информации журналистов, объясняют это тем, что границу между Россией и Беларусью свободно могут пересекать только граждане этих двух стран, а остальным нужно пользоваться международными пунктами пропуска, которых нет на железной дороге.

Пассажирам-иностранцам выписывают штрафы за незаконное пересечение границы, которые они обязаны оплатить в течение месяца. И даже наличие вида на жительство в России в такой ситуации не является аргументом.

«Ехал в командировку в Питер из Минска, и вот сняли с поезда. Я был не один такой, еще таджики, казахи, армяне. Человек 15. Все были в шоке. Автоматически шьют статью „Незаконное пересечение границы“, 3000 российских рублей (около 1500 гривен) штрафа и месяц на оплату. Даже невзирая на наличие вида на жительство в Москве, например. На „газельке“ отвезли в миграционную службу, потом на вокзал, чтобы купить билет обратно, вернули документы — и езжай», — рассказывает Максютенко.

Как рассказал TUT. BY дежурный офицер в головном офисе погранслужбы России, граждане третьих стран сегодня могут законно попасть из Беларуси в Россию только самолетом из минского аэропорта. Или через трехсторонний пункт пропуска «Веселовка» (белорусский) — «Сеньковка» (украинский) — «Новые Юрковичи» (российский).

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко под неожиданным предлогом распорядился усилить охрану границы с Украиной.