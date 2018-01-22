Лукашенко под неожиданным предлогом распорядился усилить охрану границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился об усилении подразделений пограничников на украинском и прибалтийском направлениях, мотивировав это нуждами охраны «внешней границы ЕС» в связи с миграционным кризисом и ростом уровня террористической опасности в странах Западной Европы. Об этом сообщает белорусское государственное агентство «БЕЛТА».
В числе запланированного — наращивание инфраструктуры на границе и приграничной территории, совершенствование системы мониторинга, порядка пропуска людей и транспорта, а также внедрение в деятельность органов пограничной службы новых технологий.
Напомним, в 2017 году на границе с Белоруссией были незаконно задержаны украинские пограничники, на территории страны сотрудники ФСБ РФ похитили украинца Павла Гриба, а силовики соседнего государства задержали журналиста Павла Шаройко.
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