Шоумен Антин Мухарский покинул Украину

Украинский шоумен и общественный деятель Антин Мухарский принял решение уехать из Украины; в дальнейшем он намерен обратиться к властям одной из европейских стран с просьбой о предоставлении политического убежища.

Об этом Мухарский написал на своей странице в Facebook.

«Если вы читаете эти строки, это означает, что я уже пересек государственную границу Украины и нахожусь в одной из стран Европы, где, вероятнее всего, в ближайшее время попрошу политического убежища», — пишет Мухарский.

По словам шоумена, он решил уехать из Украины после принятия закона об усилении ответственности неплательщикам алиментов. Также Мухарский жалуется, что его сделали «главным злостным алиментщиком страны».

Шоумен уверяет, что не имеет долгов перед своими детьми.

В своем посте он обвинил свою вторую бывшую жену в том, что не дает ему видеться со своими детьми. Также Мухарский говорит, что уже четыре года Оболонский райсуд не может рассмотреть его иск о пересмотре суммы алиментов. Все это заставило его покинуть Украину.

«Это решение (уехать из страны) стало совершенно спонтанным, ведь я до последних минут своего пребывания в Украине, ждал и верил в то, что меня услышат те чиновники, к которым я обращался лично и на которых возложена ответственность за соблюдение законности в этой стране. Я писал открытые письма представителю президента в Верховной рады Ирине Луценко и министру юстиции Павлу Петренко, я обращался с официальными заявлениями во все возможные институты, которые занимаются соблюдением справедливого судопроизводства в Украине», — отметил Мухарский.

Ранее «Факты» сообщали, что Антон Мухарский пришел в Оболонский районный суд, который должен рассматривать его иск к бывшей жене, ведущей Снежане Егоровой, о пересмотре суммы алиментов, полуодетым. Однако уже в здании суда он разделся полностью и повесил трусы… на двери суда.

В интервью журналистам Мухарский заявил, что таким образом он протестует против затягивания дела в суде — оно слушается уже три с половиной года.

Также напомним, что 7 декабря 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов (№ 7277). Закон предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должника, который не платит алименты.

Также к должнику, у которого имеется задолженность по уплате алиментов в размере, совокупно превышающем сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, могут применять следующие меры: временно ограничить его в праве управлять транспортным средством, пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощенным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, а также ограничить в праве охоты. Также предлагается новый вид административного взыскания в виде социальных работ, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от работы или учебы время платных общественно полезных работ, вид которых будут определять органы местного самоуправления. Закон еще не подписан президентом. 6 февраля, вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.