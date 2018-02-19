На Донетчине на здании бывшего горкома партии открыли мемориальную доску сотнику Армии УНР (фото)

Сегодня, 19 февраля в городе Покровск Донецкая области торжественно открыли мемориальную доску сотнику армии Украинской Народной Республики, участнику Первого Зимнего Похода Нечипору Губе.

Доска установлена на здании, в котором много лет работал городской центр ныне запрещенной в Украине коммунистической партии, которая почти уничтожила память о героях, боровшихся за государственность Украины.

— Это первая мемориальная доска бойцу армии УНР на территории Донецкой и Луганской областей, — рассказал «Фактам» инициатор проекта голова общественного объединения «Культурно-образовательная фундация «ЛибериЛиберати» Максим Потапчук. — Родился Нечипор Данилович Губа 9 февраля 1892 года на станции Гришино Бахмутского уезда Екатеринославской губернии -ныне город Покровск. В 1917—1921 годах, когда тысячи украинцев, проживавших на Востоке Украины, взяли в руки оружие, чтобы отстоять независимость Украины, Нечипор Губа примкнул к соотечественникам. С 27 июня 1919 по 16 августа 1919 года он был начальником школы подстаршин 9-й Железнодорожной дивизии Действующей армии УНР, стал участником Первого Зимнего похода — в составе 3-го конного полка. В 1921 году был помощником по хозяйственной части командира 4-го Нежинского конного полка им. Сирко Армии УНР. Умер в эмиграции. Нам удалось найти единственную его фотографию, с которой киевская художница нарисовала его портрет. Это изображение мы и поместили на мемориальную доску в память о сотнике УНР.

По словам собеседника, в рамках образовательных мероприятий, запланировано ученикам общеобразовательной школы № 9, прочтут лекцию об эпохе освободительной борьбы украинцев.

А 21 февраля мемориальная доска, посвященная герою армии УНР Дмитрию Линицкому, откроется в городе Сватово Луганская области — на ее открытие приглашает организация «Украинская инициатива».

— К сожалению, информация о тысячах бойцов УНР уничтожена, но и тех списков, что сохранились, достаточно для работы по восстановлению памяти о наших предках, которые 100 лет назад отдали начали борьбу за Независимость Украины, — считает Максим Потапчук. — Сейчас идет кропотливая работа по восстановлению информации о бойцах армии УНР (http://geroika.org.ua) Хочу призвать неравнодушных людей на всем Донбассе, подключится к делу увековечиванию имен героев УНР в своих городах. Стоит вспомнить, что лучшие боевые части армии УНР были сформированы именно на Востоке Украины, —— подчеркнул собеседник.

Об открытии других памятников героям УНР можно узнать, зайдя на информационный ресурс: https://www.facebook.com/initiative.ukr/, проект реализуется при поддержке Министарства информационной политики Украины.

Фото vchasnoua.com