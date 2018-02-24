За один день три николаевских алиментщика лишились квартиры, автомобиля и части магазина (фото)

Исполняя вступивший в силу 6 февраля закон #7277, ужесточивший ответственность злостных неплательщиков алиментов, долг которых превышает сумму выплат за 6 месяцев, исполнительная служба юстиции в Николаеве жестко взялась за родителей-должников. В один день сразу трое мужчин, забывших об отцовском долге, понесли существенные материальные потери.

Как сообщили «ФАКТАМ» в Главном территориальном управлении юстиции Николаевской области, государственный исполнитель Центральной районной ГИС при поддержке мобильной группы Министерства юстиции Украины по ликвидации задолженности по алиментам описал квартиру мужчины, накопившего за пять лет долг по алиментам на 71 тысячу гривен. При этом неплательщик владеет еще несколькими квартирами.

А в Заводском районе Николаева в этот же день госисполнители описали автомобиль мужчины, задолжавшего по алиментам 204 тысячи грн.

В Ингульском районе алиментщик, не уплативший 61 тыс. грн лишился1/5 части магазина.

Все описанное и опечатанное планируется продать, чтобы погасить долги по алиментам перечисленных граждан.

Как известно, 6 февраля 2018 года Министерство юстиции открыло Единый реестр злостных неплательщиков алиментов, в котором уже более 160 000 электронных записей. Человека, который имеет долг по уплате алиментов, можно найти по фамилии, дате рождения.

Как отмечают в Минюсте, среди должников есть депутаты, бывшие министры, представители органов центральной исполнительной власти, местных властей, силовых структур.