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В Йемене прогремели взрывы: много погибших

В Йемене прогремели взрывы: много погибших

Инф. «ФАКТОВ»

24.02.2018 21:54 67

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В субботу, 24 февраля, в городе Адем (Йемен) прогремели два мощных взрыва, в результате которых погибли и пострадали десятки людей.

Об этом сообщает Reuters.

Только в один из госпиталей города привезли тела пяти погибших, большинство из которых военнослужащие, и нескольких раненых. Среди раненых есть и гражданские лица.

Местные жители рассказали о двух крупных взрывах. Отмечается, что главной целью нападения был лагерь антитеррористических сил, расположенный в юго-западной части города. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, во Львове Шевченковский районный суд города приговорил трех членов Добровольческого движения ОУН к лишению свободы за подготовку теракта на железной дороге.

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