Во Львове вынесли приговоры членам ОУН за подготовку теракта: подробности

Во Львове Шевченковский районный суд города приговорил трех членов Добровольческого движения ОУН к лишению свободы за подготовку теракта на железной дороге.

Об этом сообщает Новинарня.

Андрея Макаришина по прозвищу Партизан приговорили к трем годам лишения свободы, но суд установил ему трехлетний испытательный срок и постановил освободить из-под стражи в зале суда.

Василий Шпик приговорен к четырем годам лишения свободы. Ему установили трехлетний испытательный срок, а время содержания под стражей засчитали как отбывание срока. Учитывая это, Шпик также освобожден из-под стражи в зале суда.

Роман Парамущак по прозвищу Негодяй приговорен к пяти годам лишения свободы, учитывая время содержания под стражей. Он стал единственным осужденным к реальному сроку. Срок исчисляется со дня задержания — 7 августа 2016 года.

После оглашения приговора Парамущак в зале суда порезал себе предплечья. Группа сторонников членов ОУН заблокировала выход суда, скандируя «Свободу добровольцам!» и «Патриоты — не преступники!»

Напомним, Шевченковский районный суд Львова вынес обвинительные приговоры трем членам «Добровольческого движения ОУН», которые в августе позапрошлого года пытались взорвать три участка международных железнодорожных сообщений во Львовской области.