В Николаеве пенсионерка прожила десяток лет с мумией своей матери

В Николаеве в квартире одинокой пенсионерки обнаружили мумифицированное тело ее матери. Полиции предстоит выяснить, как давно умерла женщина и по каким причинам.

Полицию в дом по проспекту Центральному вызвали неравнодушные жильцы. Жители дома озаботились тем, что их соседка — 77-летняя женщина — уже неделю не выходит из квартиры. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, сначала на место происшествия прибыли патрульные. Затем полицейские вызвали спасателей, которые помогли правоохранителям попасть в жилье. В одной из комнат среди груды мусора на полу сидела хозяйка. Пенсионерка не могла самостоятельно встать и находилась в полуобморочном состоянии.

Патрульные вызвали скорую помощь и, осмотрев другие комнаты, обнаружили на кровати мумифицированный труп женщины. Явно давно разложившееся и высохшее тело было в одежде. На место вызвали следственно-оперативную группу Заводского отдела полиции Николаева.

Выяснилось, что нынешняя хозяйка квартиры проживала сама, с соседями не общалась, никому не открывала дверь. По предварительным данным, пенсионерка страдала психическим заболеванием. Жильцы дома время от времени заботились о соседке, оставляя еду на пороге.

О том, что в квартире находится тело давно умершей матери хозяйки, никто не догадывался. Каким образом умерла женщина и в этом ли месте, предстоит выяснить судмедэкспертам и следователям.

По факту смерти человека следователи начали уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины. Проводится расследование, в ходе которого будут устанавливаться все обстоятельства происшествия.

Хозяйка квартиры находится в больнице, где медики оказывают ей необходимую помощь.

Напомним, в Днепропетровской области оперативники обнаружили в квартире мумифицированное тело женщины, объявленной в розыск полгода назад.