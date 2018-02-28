Загадочная смерть: за час до самоубийства 12-летняя отличница смотрела в интернете сцены с повешением

Трагедия произошла в Хмельницкой области. 12-летняя Настя, которая училась в Каменец-Подольской школе-интернате с углубленным изучением иностранных языков, неожиданно покончила с собой, повесившись в сарае. Правоохранители рассматривали версию о том, что девочка могла входить в так называемую «группу смерти», однако это не подтвердилось.

«За час до самоубийства девочка пересмотрела в интернете массу видероликов из художественных фильмов, где были сцены с повешениями, — говорит пресс-офицер полиции Хмельнитчины Инна Глега. — Кроме того, она интересовалась, как правильно сделать петлю.

Отец ушел из семьи, когда Насте был год. Девочка любила учиться. Ей нравились иностранные языки и она мечтала стать переводчиком. Но денег в семье не хватало. Для того чтобы дочка смогла получить образование, ее мама решила поехать в Польшу на заработки.

В Каменец-Подольской школе-интернате Настя была отличницей. Изучала немецкий, английский и польский языки. За день до самоубийства она через социальные сети переписывалась с одноклассниками, спрашивала о домашнем задании".

«Это была очень светлая девочка, — не может сдержать слез классный руководитель Насти Алена Рожицкая. — Она была душой компании. Жила у дедушки с бабушкой. Ходила в церковь. Через месяц мама собиралась забрать дочку в Польшу».

Полиция открыла уголовное производство. Основная версия — самоубийство.

Ранее fakty.ua сообщали, что в Одесской области обнаружили повешенной 10-летнюю девочку.