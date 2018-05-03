Пырнули ножом из-за камуфляжа: «киборг» назвал вероятные причины нападения

Происшествия

«Киборг» Дмитрий Вербич, на которого пятеро неизвестных напали с ножом на столичном Подоле, рассказал «ФАКТАМ», что, на его взгляд, стало причиной нападения.

- Думаю, это связано в моей одеждой, — рассказал «ФАКТАМ» Дмитрий Вербич. — Я был в камуфляжных шортах, камуфляжной футболке и панаме. Одним словом, было понятно, что я — военнослужащий. Я не исключаю, что преступники, которые на меня напали — пророссийские экстремисты. Не исключено, что это граждане России. Если так, то они могли уже уехать из Украины.

— Накануне случившегося вам никто не угрожал?

- Нет. И конфликтов у меня ни с кем не было. Я был в Донецком аэропорту в конце октябре 2014 года. Пробыл там десять суток. А в зоне АТО служил год. Пошел добровольцем, служил в составе добровольческого батальона. Когда вернулся, политикой не занимался. Я немного тренировал ребят по военной тематике, ходил в походы как инструктор. Иногда снимал материалы об Украине, об интересных местах в нашей стране. Это была не политическая, а скорее творческая деятельность. Ни в какие разборки не лез, в конфликты не вступал. Знаете, когда меня, раненого, везли в больницу, самым ужасным было осознавать, что на меня напали здесь, в мирном Киеве. Я многое пережил на войне, а ранение получил здесь. Это очень больно.

— Вы сами смогли вызвать «скорую»?

- Нет, я позвонил друзьям, которые были на соседней улице. Мы ведь собирались встретиться. Еще мне пытался помочь один прохожий. Я сначала хотел бежать следом за преступниками, но когда увидел, что истекаю кровью, понял, что никого не догоню. Закрыл свою рану панамой, пытался использовать ее как тампон. А второй рукой набирал номер друзей. Я благодарен всем, кто мне помог. И врачам, которые оперативно сделали операцию.

Ранее «киборг» Дмитрий Вербич рассказал «ФАКТАМ» подробности нападения, а его адвокат сообщила, что преступники снимали происходящее на камеру.