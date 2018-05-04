Общество

В полиции рассказали, как теперь будут работать на Донбассе

С началом Операции объединенных сил полиция меняет формат функционирования своих блокпостов. Количество стационарных опорных пунктов сократят, вместо них на территории проведения операции Объединенных сил начнут работу мобильные передвижные блокпосты полиции.

Об изменении режима работы правоохранителей на территории Донетчины и Луганщины сегодня во время рабочего визита в Донецкую области рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

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«Уже в ближайшее время полиция прифронтовых областей перейдет к более эффективной системе контроля — мобильные передвижные посты. Такие передвижные группы позволят улучшить работу по противодействию утечке оружия и взрывчатки на территории мирных областей. В то же время сокращение количества стационарных блокпостов позволит полицейским увеличить присутствие в отдаленных населенных пунктах. Вопрос полицейского присутствия является весьма актуальным на территории проведения операции Объединенных сил. Группы полиции должны постоянно патрулировать вверенную им территорию. Люди должны увидеть полицейских в каждом селе и поселке», — подчеркнул Князев.

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По словам руководителя Нацполиции, практика показала, что часть стационарных постов были неэффективными. «Мы уйдем от тотальных проверок всех грузов, сосредоточив свое внимание только на провозе запрещенных предметов. Вся ответственность за предотвращение проникновения оружия и взрывоопасных предметов в мирные регионы лежит на полиции, несущей службу на прифронтовых территориях», — отметил Сергей Князев.

Ранее сообщали, что в Одессе арестовали подозреваемого в участии в террористической организации «ЛНР».