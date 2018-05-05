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Прямо посреди КПВВ «Гнутово» взорвали две ракеты (фото, видео)

19:46 5 мая 2018   2006
Прямо посреди КПВВ «Гнутово» взорвали две ракеты (фото, видео)
Егор КРУШИЛИН «ФАКТЫ» (Донецк)

Остатки двух противотанковых управляемых ракет взорвали прямо посреди контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Гнутово» на Донетичне. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого погранотряда.

«Саперам пришлось взорвать прямо на территории КПВВ части двух ПТУРов, которые не разорвались при падении. Извлекать их из земли, чтобы утилизировать на специальном полигоне, было смертельно опасно — ракеты могли детонировать в любой момент. Это чудо, что сегодня утром, когда эти ПТУРЫ прилетели со стороны боевиков, никто из более сотни людей, находившихся в то время на КПВВ, не пострадал. Граждан, которые вынуждены были просидеть в укрытиях на КПВВ в течение трех часов, вывезли на безопасное расстояние на бронированных автомобилях», — сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко.

Собеседница заявила, что завтра КПВВ «Гнутово» откроется в 7.00 (согласно расписанию) только в том случае, если до этого времени будет соблюден режим тишины. «В случае возникновения опасности, граждан проинформируют об изменениях в режиме работы КПВВ „Гнутово“. Насколько серьезной была опасность, которой оккупанты подвергли мирных граждан и пограничников сегодня утром, можно судить по видео, которое записали камеры внешнего видеонаблюдения, которыми оборудованы все КПВВ», -- сообщили в пресс-службе Донецкого погранотряда.

Напомним, сегодня утром пропуск граждан через КПВВ «Гнутово» был прекращен в связи с вражеским обстрелом.

Фото, видео пресс-службы Донецкого погранотряда

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