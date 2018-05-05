Боевики обстреляли КПВВ «Гнутово» – ООС

Происшествия

Боевики на Донбассе обстреляли контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» на Мариупольском направлении.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в Facebook.

«Сегодня, 5 мая 2018 года, около 09:00 и 10:00 российско-террористические войска дважды совершили обстрел контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) „Гнутово“ на Мариупольском направлении. На КПВВ находилось много гражданских лиц, которых эвакуировали в укрытие. В результате обстрела два автомобиля повреждены, люди не пострадали», — говорится в сообщении.

Работу пункта пропуска приостановили, а для обеспечения безопасности и выяснения обстоятельств происшествия в районе КПВВ временно объявлен режим «красный».

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной.

Напомним, оккупанты продолжают боевые действия преимущественно на Донецком, Светлодарском и Мариупольском направлениях — у Светлодарска, Луганского, Троицкого, Причепиловки, Новотошковского, Крымского, Зайцево, Каменки и Талаковки.