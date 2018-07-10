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Стала известна причина жестокого избиения полицейским пассажира киевского метро
23-летнему полицейскому, избившему пассажира столичного метро, инкриминируют превышение власти с применением насилия. Уже установлены и потерпевший, и свидетели. Предварительно: мужчина вступился за подвыпившего киевлянина, которого правоохранитель хотел вывести из метро.
Как сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 10 июля, в соцсетях распространилось видео жестокого избиения полицейским мужчины, лежащего на платформе станции «Контрактовая площадь» в Киеве. Случайному свидетелю удалось заснять концовку избиения и то, как полицейский и работница станции куда-то тащат жертву по полу. В отделе коммуникации киевского главка полиции «ФАКТАМ» сообщили, что после появления видео начали проверку произошедшего и установили, что инцидент произошёл в воскресенье, 8 июля.
По данным источника «ФАКТОВ», впоследствии на пострадавшего был составлен админпротокол о сопротивлении, оказанном сотруднику полиции. Но началось всё, по предварительным данным, с того, что «сопротивлявшийся» вступился за нетрезвого мужчину, которого полицейский хотел то ли задержать, то ли вывести из метро. И сам «попал под раздачу». В настоящее время правоохранители уже установили личности и местонахождение участников конфликта и нескольких свидетелей. В ближайшем будущем их опросят. Для установления тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшим, назначена судмедэкспертиза.
По факту возможных неправомерных действий сотрудника полиции открыто уголовное производство. Ему в вину ставят необоснованное применение спецсредств и средств физического воздействия. После проведения инициированной полицейским руководством служебной проверки относительно указанного сотрудника её результаты будут приобщены к материалам расследования, сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове уволены патрульные полицейские, избивавшие неизвестного мужчину в помещении полиции на местном вокзале.
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“ Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»”