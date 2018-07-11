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Внезапно: министр обороны РФ заявил, что война между Украиной и Россией невозможна
После четырех лет войны с Украиной российский министр обороны Сергей Шойгу внезапно заявил, что война между Украиной и Россией невозможна. Неожиданное заявление было сделано в интервью итальянскому изданию Il Giornale.
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«Я считаю, что прямая конфронтация между Россией и Украиной невозможна. У нас одни и те же корни, вместе мы прошли через самые сложные испытания, мы боролись плечом к плечу, чтобы защитить нашу свободу во Второй мировой войне. Все родственники моей матери жили в Украине, и я был крещен в маленькой церкви в шахтерском городе Стаханов в Луганской области. Я убежден, что в нашей общей исторической памяти никогда не будет места для взаимной конфронтации и вражды», — заявил Шойгу. Интервьюер никак не прокомментировал эти слова представителя российского правительства.
В том же интервью глава Минобороны РФ озвучил весь набор тезисов кремлевской пропаганды. Было заявлено, что напряжение в мире якобы искусственное и создается американскими элитами, а против России отсутствуют какие-либо доказательства. Также в РФ требуют, чтобы участники Нормандского формата, стремясь к миру на Донбассе, давили не на Кремль, а на украинские власти.
Напомним, ранее глава Верховной Рады Украины обратил внимание, что Россия начала подготовку к войне на Донбассе заблаговременно, создавая так называемые «Клубы по реконструкции Второй мировой войны».
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