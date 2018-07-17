В Ровно на парковке расстреляли бизнесмена

Происшествия

Во вторник, 17 июля, около 13.00 в Ровно на улице Небесной Сотни неизвестный застрелил 42-летнего мужчину на парковке возле железнодорожного полотна, где стоял его автомобиль. По информации одного из свидетелей происшествия, киллер подскочил к своей жертве и несколько раз выстрелил ей в грудь. Убийцу попытался догнать прохожий, но тот запрыгнул в машину (по некоторым данным, это был «Опель» зеленого цвета), за рулем которой сидел его сообщник, и скрылся в неизвестном направлении. Раненый скончался на месте. Его тело нашли между двумя автомобилями.

Полиция пока комментирует произошедшее очень скупо. «Убийство произошло всего час назад, еще рано о чем-то говорить, — сказала „ФАКТАМ“ старший инспектор отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ровенской области Ольга Олийник. — На месте и сейчас работают эксперты, следователи и оперативные сотрудники. Также решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Принадлежала ли одна из машин, между которыми было найдено тело, 42-летнему погибшему, будем проверять. Равно как и отрабатывать версии преступления».

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Полиция утверждает, что погибший был частным предпринимателем, однако «ФАКТЫ» проверили, что на него не был зарегистрирован ни один бизнес не только в Ровенской области, но и по всей Украине. Мы также выяснили, что звали застреленного мужчину Валентин Викторович Загороднюк. Он жил всего в двух километрах места убийства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре бизнесмена расстреляли прямо возле его дома.