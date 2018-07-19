Анна Ризатдинова: «За время беременности набрала 15 килограммов, но затем быстро похудела»

Спорт

Анна Ризатдинова в спорте с пяти лет. Ее называют одной из самых ярких представительниц художественной гимнастики. В 15 лет она вошла в пятерку сильнейших гимнасток в упражнениях с обручем и лентой и попала в сборную Украины, где тренировалась в легендарной школе Дерюгиных. Анна является многократным призером чемпионатов Европы и мира, обладательницей «золота» чемпионата мира 2013 года в упражнениях с обручем. Пиком ее карьеры стала олимпийская «бронза» в Рио-де-Жанейро (2016), после чего спортсменка перестала участвовать в международных соревнованиях. Говорили, что причиной тому стала травма. Но все оказалось гораздо проще — гимнастка занялась устройством личной жизни. Сейчас высшей своей наградой Анна считает не спортивные достижения и медали, а рождение сына, которому в июле исполнилось 8 месяцев. Малыш как две капли воды похож на своего отца — 49-летнего Александра Онищенко. Роман с ним Анна тщательно скрывала. Да и сейчас гимнастка не говорит об отношениях с политиком, проживающим за границей, не рассказывает ни о свадьбе, ни о том, где обитает семейство. Несмотря на то что Анна недавно родила, ее график очень насыщенный. Поэтому юбилейный день рождения спортсменка отметила без громких вечеринок и помпезности.

— Свой самый главный подарок я уже получила — это мой сын Рома. Но, как любая женщина, люблю сюрпризы, — рассказала Анна «ФАКТАМ».

— Вы впервые отмечаете день рождения в статусе мамы. Чем вас уже радует сын?

— Рома очень веселый и спокойный малыш, любит путешествия и отлично переносит перелеты. А еще обожает совместные наши с ним занятия йогой и все время улыбается. Для меня это лучшая награда.

* «Свой главный подарок я уже получила — это мой сын Рома», — говорит гимнастка

— Анна, о ваших спортивных достижениях знает весь мир, а вот личная жизнь всегда была тайной. Неожиданностью стало ваше замужество и рождение сына. Расскажите, как удалось долгое время скрывать все это?

— В словосочетании «личная жизнь» первое слово для меня главное. Я не люблю пускать посторонних людей в свою семью, которая для меня является чем-то сакральным. Конечно, мы не прячемся от людей, но рассказывать о своей семье не тороплюсь, не вижу в этом необходимости.

— Как давно вы вместе с Александром Онищенко?

— Впервые мы увиделись на соревнованиях по художественной гимнастике в Европе, тогда Александр спонсировал нашу сборную. Долгое время обращались друг к другу на вы, но затем наши отношения переросли в нечто большее. Саша просто покорил меня своей добротой, душевностью. В наше время подобное редко встретишь.

— Как восприняли ваш выбор родители?

— Конечно, поначалу родителям было достаточно сложно согласиться с тем, что мы с Сашей вместе, их пугала наша разница в возрасте. Но после того как они пообщались с ним лично, убедились, что он замечательный человек, и поняли, что я буду счастлива с Сашей всегда.

— Уже видите своего сына в будущем? К какому виду спорта станете приобщать?

— Мне кажется, что пока еще слишком рано думать о такой далекой перспективе Ромы. Сейчас я наслаждаюсь каждым моментом его взросления. Естественно, мне хотелось бы, чтобы сын уделял внимание спорту, ведь это здоровье и воспитание волевых качеств, но какой именно это будет вид спорта — решать ему. Не думаю, что навязывать какие-то свои взгляды — это хорошая идея. Только когда человек занимается тем, к чему у него лежит душа, тогда все получается.

— Несмотря на недавние роды, у вас прекрасная фигура. Сколько килограммов вы набрали во время беременности и как быстро восстановились после рождения ребенка?

— За время беременности я набрала 15 килограммов, но затем довольно быстро избавилась от них. Конечно же, многолетние занятия спортом и мышечная память сыграли в этом далеко не последнюю роль. После Олимпийских игр в Рио у меня был самый маленький вес, наверное, за всю мою взрослую жизнь. Я была в идеальной форме. А через полгода узнала, что беременна. Естественно, моя фигура начала меняться. Сначала вес буквально взлетел, но потом я подобрала для себя сбалансированное питание, старалась не переедать, хотя очень хотелось. Контролировала себя, не ела сладкого, мучного, в основном налегала на овощи и фрукты. После выписки из роддома ушли только 4 килограмма, и я была в ужасе: как избавиться от остальных 11?

Заниматься спортом начала практически сразу после родов, но это были несложные комплексы упражнений, зарядка, йога. Тренироваться более усиленно начала спустя три месяца. Это было непросто. Ведь я потеряла форму, не могла даже сесть на шпагат. Поэтому пришлось начинать все практически с нуля, постепенно увеличивая нагрузки. После месяца таких упорных тренировок организм будто проснулся и все вспомнил. А через четыре месяца я уже приступила к мастер-классам.

Что касается диет, то не могу сказать, что придерживалась какой-то из них. Находясь всю жизнь в большом спорте, приучила свой организм к правильному сбалансированному питанию. Это уже образ жизни. В моем рационе чередуются мясо и рыба, с удовольствием ем овощи и фрукты. И хотя до идеальной формы, которая была до родов, еще далеко, уже вернулась к прежнему весу. Секрет очень простой — сбалансированное здоровое питание и разумные нагрузки. Сейчас регулярно хожу в зал, бегаю, занимаюсь дома, делаю упражнения вместе с сыном. Ну и мастер-классы с 9 утра до вечера — тоже отличная нагрузка.

— Получается совмещать работу и материнство?

— Рома, мне кажется, понимает, как для меня важно не останавливаться, и помогает мне во всех моих делах (улыбается). Сейчас мы много путешествуем, по всему миру меня ждут с мастер-классами, и я с удовольствием провожу их. О тренерской работе пока рано говорить, но я слукавлю, если скажу, что такие мысли меня не посещают. Продолжаю тесно общаться с Ириной Дерюгиной. Это пока все, что могу сказать на данный момент.

— Вы с юного возраста в большом спорте. Можете назвать свое детство счастливым?

— Теперь с уверенностью могу сказать: да, мое детство было счастливым. Я родилась в Симферополе в семье спортсменов. Папа — мастер спорта по плаванию, мама — заслуженный тренер Украины по художественной гимнастике. Но меня никто не заставлял заниматься спортом, все произошло само собой. Я часто приходила в зал, где мама занималась с девочками. Правда, не могу сказать, что мне это сильно нравилось, ведь я не отличалась какими-то особенными природными данными, была обычным ребенком. Но мама верила в меня и начала тренировать с пяти лет.

Было очень больно, особенно тяжело давались растяжки. Но все равно продолжала тренироваться и очень старалась. Мамина вера и мой труд принесли результаты — меня заметила Альбина Дерюгина и пригласила в национальную сборную. С того момента у меня появилась четкая цель и еще больше желания работать. Ведь в команде было очень много сильных девочек. Чтобы стать первой, тренировалась на грани своих возможностей. Шаг за шагом добивалась наград, пока не дошла до Олимпиады.

Признаюсь, приходилось бороться с собой. Когда мои подружки и одноклассницы бежали гулять или в кино, я мчалась на тренировки, не могла себе позволить съесть кусок торта или танцевать до утра на дискотеке. Но я осознанно шла на все эти ограничения, потому что передо мной стояла цель — участие в Олимпиаде.

— Из большого спорта вы ушли после Олимпиады в Рио, где удалось завоевать бронзовую медаль. Что не позволило получить «золото», о котором вы так мечтали?

— Сложно так сразу ответить на этот вопрос. В спорте важна каждая мелочь, даже поток ветра может быть как за тебя, так и против, это всегда нужно понимать. Я знаю, что показала себя хорошо и бронзовая медаль — тоже большой успех.

Вы даже не представляете, насколько тяжело находиться в рейтинге сильнейших гимнасток мира, подтверждать свое место на каждом соревновании. Перед Олимпиадой на всех состязаниях я была на пьедестале, даже не допускала мысли о четвертом месте. В состоянии постоянного стресса важно было не растерять силы, не перегореть, сохранить физическую форму и оставаться устойчивой психологически.

За каждую медаль на Олимпиаде шла жесточайшая борьба. Малейшая оплошность — и все, ты уже без награды. Конкуренция в этом виде спорта очень сложная, тем более, что первые два места, как правило, достаются российским гимнасткам. Что бы об этом ни говорили, но таковы факты. Основная борьба была именно за «бронзу». Поэтому эта медаль для меня так ценна. Я сделала все, что было в моих силах, и даже больше. Сейчас с уверенностью могу сказать, что на данном этапе в спортивной карьере мне удалось все, а дальше — будет видно.

— О чем-нибудь жалеете?

— Я человек верующий и знаю, что все происходит так, как должно. Никакие события не даются нам просто так — это опыт, который нужен, чтобы в будущем все складывалось наилучшим образом. Неоднократно убеждалась, что даже неудачи затем оборачивались грандиозным успехом, а значит и жалеть ни о чем не стоит. Я верю в лучшее.

— После вашего недавнего мастер-класса в Мексике появились слухи о вашем возвращении в большой спорт.

— Мне кажется, что большой спорт останется в моей жизни всегда. Не могу сказать, что я из него ушла, продолжаю общаться и сотрудничать с украинской сборной по художественной гимнастике. Просто роль у меня уже немного другая. Но обо всем этом я расскажу немного позже. Сейчас в первую очередь я мама, и моя семья — главный приоритет.

— Какие цели сегодня ставите перед собой?

— Моя главная задача сейчас — воспитать здорового и счастливого сына, насладиться каждой минуткой его детства. Но и о спорте не забываю. Пока у меня в планах ряд мастер-классов, а дальше — будет видно. Я не спешу жить.

Фото предоставлено пресс-службой Анны РИЗАТДИНОВОЙ

