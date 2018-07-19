- 22:53 Ириша Блохина второй раз стала мамой
- 22:35 Трамп знал о приказе Путина вмешаться в выборы президента США — NYT
- 22:10 Группа "Бумбокс" сыграла концерт на админгранице с Крымом
- 21:46 В Киеве автомобиль влетел в маршрутку на остановке: есть пострадавшие
- 21:20 В Украину доставили тело убитого россиянином в Турции туриста из Запорожья: появилось видео
- 21:03 Обидевшему журналиста стороннику «русского мира» сломали ногу и несколько ребер
- 20:59 Ливень затопил школу без крыши под Киевом: в сети появилось страшное видео
- 20:38 Усик добыл важную победу над Гассиевым
- 20:34 На Закарпатье со стрельбой задержали банду наркодельцов: все подробности нашумевшей операции (обновлено, фото, видео)
- 20:28 Главное не сломаться: Пенелопа Крус дала совет начинающим актрисам
Ириша Блохина второй раз стала мамой
Актриса, музыкант и тренер олимпийской сборной по художественной гимнастике Ириша Блохина во второй раз стала мамой. Девочка родилась 18 июля, а назвали ее Габриэль (Gabrielle). Малышка будет носить фамилию отца — Брынзак.
В семье Ириши Блохиной и бизнесмена Алексея Брынзака уже есть дочь Жаклин. Она родилась 1 ноября 2014 года в одной из частных клиник Лос-Анджелеса.
О том, что семья ждет второго ребенка, стало известно в феврале текущего года.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.”