Ириша Блохина второй раз стала мамой

Шоу-бизнес

Актриса, музыкант и тренер олимпийской сборной по художественной гимнастике Ириша Блохина во второй раз стала мамой. Девочка родилась 18 июля, а назвали ее Габриэль (Gabrielle). Малышка будет носить фамилию отца — Брынзак.

A post shared by Ireesha Blohina (@ireesha_b) on Jul 19, 2018 at 11:28am PDT

В семье Ириши Блохиной и бизнесмена Алексея Брынзака уже есть дочь Жаклин. Она родилась 1 ноября 2014 года в одной из частных клиник Лос-Анджелеса.

О том, что семья ждет второго ребенка, стало известно в феврале текущего года.