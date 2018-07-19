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Ириша Блохина второй раз стала мамой

22:53 19 июля 2018   50
блохина
Инф. «ФАКТОВ»

Актриса, музыкант и тренер олимпийской сборной по художественной гимнастике Ириша Блохина во второй раз стала мамой. Девочка родилась 18 июля, а назвали ее Габриэль (Gabrielle). Малышка будет носить фамилию отца — Брынзак.

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В семье Ириши Блохиной и бизнесмена Алексея Брынзака уже есть дочь Жаклин. Она родилась 1 ноября 2014 года в одной из частных клиник Лос-Анджелеса.

О том, что семья ждет второго ребенка, стало известно в феврале текущего года.

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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.

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