Украина

Филарет: Томос об автокефалии Украине будет предоставлен уже в этом году

Вселенский патриарх Варфоломей предоставит Украине Томос об автокефалии, когда проинформирует о своем решении все поместные церкви.

Об этом сообщил предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет в интервью LB.ua.

«Была создана специальная комиссия из трех митрополитов Константинопольского патриархата, которые и объезжают все поместные церкви. Важно понимать: они не просят согласия на предоставление Томоса, а просто информируют о соответствующем намерении Константинополя», — сказал Филарет.

Также он добавил, что Вселенский патриарх и сам может предоставить Томос, без предварительного согласия на то других православных церквей, и это точно произойдет в этом году.

«Поскольку делегация еще не объехала все поместные церкви, то оглашение решения по Томосу немного затягивается. Согласно процедуре, по результатам объезда делегация подготовить соответствующий отчет, который будет рассматриваться на заседании Синода. И уже по факту будет приниматься решение. Согласно информации, которая сейчас есть у нас, Томос будет предоставлен уже в этом году. Когда именно — через месяц или осенью — конкретики нет, но точно в этом году», — подчеркнул глава УПЦ-КП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вселенский патриарх заявил о том, что Москва присоединила украинскую церковь незаконно.