Происшествия

В Тернопольской области водитель автобуса отказался везти бесплатно ветерана АТО, который возвращался домой после курса химиотерапии. Об этом «ФАКТАМ» рассказал председатель областного союза «Объединение участников АТО Тернопольщины» Роман Нагорный.

«Этот случай произошел 22 июля на автостанции города Лановцы. 51-летний ветеран АТО Виктор Слободюк ехал из больницы домой. Зашел в автобус, показал свое удостоверение и уже собрался было занять место в салоне, как услышал от водителя: «Эй, а чего я должен везти тебя бесплатно? Плати или выходи». Виктор вынужден был выйти из автобуса. Дело в том, что у него рак горла. Лечение очень дорогостоящее, и в семье каждая копейка на счету.

Свидетелями этого инцидента стали другие пассажиры, но ни один из них не вступился за бойца. Ветерану АТО пришлось ожидать следующего рейса несколько часов. Его родственники волновались. Ведь он уже давно должен был вернуться домой. Звонили ему, но телефон был вне зоны. Оказывается, ветеран расстроился и не заметил, как на мобильном отключился звонок.

Виктор Слободюк служил, что называется, в самом пекле, на передовой девять месяцев. Когда вернулся домой, заметил, что у него начинает сильно болеть горло. Врачи обследовали бойца, и выяснилось, что у него рак третьей степени.

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Нам нередко задают вопрос ветераны: что делать в таких случаях? Есть закон, согласно которому участники АТО и их родственники имеют право на бесплатный проезд. Но этот закон часто не выполняется перевозчиком. Я предложил бы такой вариант. Ветеран-льготник, если зашел в автобус или маршрутку, не должен выходить по незаконному требованию водителя. Если перевозчик применит силу и все же выгонит бойца, следует вызвать полицию, чтобы зафиксировали правонарушение.

Это если говорить о законном способе. Есть и другие варианты, но не хочется, чтобы наших ребят потом привлекали к ответственности. Вот был недавно такой случай на Волыни: жену ветерана АТО вместе с ребенком водитель высадил из маршрутки посреди дороги. Та позвонила сослуживцам мужа, сообщив номер микроавтобуса. Когда тот приехал в Луцк, ребята, дождавшись, когда выйдут пассажиры, просто взяли маршрутку и положили ее на бок. Досталось и водителю", — рассказал Роман Нагорный.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как в Ровенской области водитель маршрутки отказался везти сына погибшего бойца АТО.