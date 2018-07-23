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Купаться запрещено: в список опасных попали пляжи на Черном и Азовском морях
Центр общественного здоровья Минздрава опубликовал список пляжей и рекреационных зон, где не рекомендуется купаться. В воде на этих пляжах превышены показатели микробного загрязнения по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки).
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В список нерекомендованных попал пляж «Центральный» в Мариуполе на Азовском море. Не прошли проверку пляжи черноморской Коблево-Рыбаковской зоны (Березанский район Николаевской области). В курортной Затоке Одесской области не рекомендуется купаться в рекреационной зоне «Солнечный район» («станция Солнечная»).
По-прежнему не соответствуют стандартам 10 пляжей Киева, в том числе в Гидропарке, на Березняках и на Воскресенке, а также в парке Дружбы народов.
В текущем оздоровительном сезоне центр мониторит качество воды на 143 морских и 42 речных пляжах. В ходе проверок с 13 по 19 июля морская вода не соответствовала стандартам в 14% исследованных мест, речная вода — в 24,4% проб.
Напомним, неделей ранее в перечень пляжей, где вода опасна для купания, попали 108 зон отдыха.
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“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”