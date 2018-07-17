Общество

Минздрав запретил купаться в Черном море в районе Коблево и Рыбаковки

Министерство здравоохранения расширило список пляжей, где не рекомендуется купаться. Попали в список и популярные пляжи на Черном и Азовском море.

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Так, в перечень нерекомендованных внесены черноморские пляжи в Коблево-Рыбаковской зоне (Рыбаковка, Николаевская область). Собирающихся на курорты Азовского моря предупредили, что под запретом купание на мариупольском городском пляже «Центральный».

Полный перечень пляжей, где вода опасна для купания, состоит из 108 наименований. Туда попали пляжи «Чайка» и «Прибой» в Николаеве на Днепро-Бугском лимане, а также николаевские зоны отдыха «Намыв» и «Яхт-клуб». В Киеве не рекомендуется купаться на шести пляжах «Гидропарка», на пляжах «Радуга», «Тельбин», «Черторой», «Пуща-Водица» и «Галерный».

Запрет связан с качеством воды в перечисленных водоемах. Лабораторные исследования, проводившиеся с 5 по 12 июля, показали повышенное микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки).

Напомним, в текущем сезоне Центр общественного здоровья мониторит качество воды на 143 морских и 42 речных пляжах.