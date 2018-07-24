Мила Кунис: «Мама обложила меня отборным матом, узнав, что я встречаюсь с Эштоном Катчером» (фото)

Шоу-бизнес

Вечером 23 июля голливудская звезда Мила Кунис приняла участие в популярном телешоу Armchair Expert. 34-летняя актриса откровенно ответила на вопросы ведущего Декса Шепарда.

Уроженка Черновцов, не стесняясь в выражениях, рассказала о реакции своей матери на ее роман с Эштоном Катчером.

Напомним, Мила родилась 14 августа 1983 года в Черновцах с семье Марка и Эльвиры Кунис. Девочке было семь лет, когда семья эмигрировала в США и обосновалась в Лос-Анджелесе. Мила пошла в школу, ни слова не зная по-английски. Но уже спустя два года, по настоянию отца, начала посещать актерские курсы. Сначала она снималась в рекламе, затем в телесериалах. Ее первой главной ролью в кино стала серийный убийца в триллере «Американский психопат 2». На сегодняшний день Кунис — одна из самых востребованных голливудских актрис. Наибольшей популярностью пользовались такие фильмы с ее участием: «Восхождение Юпитер», «Черный лебедь», «Друзья по сексу», «Третий лишний», «Очень плохие мамочки».

«Мы ехали в машине по Лорел-каньону, когда я решила рассказать маме об Эштоне. Я сказала: «Мам, я должна тебе кое-что сообщить. У меня появился парень. Мама воскликнула: «О! Давай, скорее! С кем ты встречаешься?» А я ей такая говорю: «Тебе лучше сделать глубокий вдох… Я встречаюсь с Эштоном Катчером!» — вспоминает Мила.

«И тут мама послала меня по-русски. По-английски так и не скажешь. Это был отборный мат. Я подозревала, что ее реакция будет именно такой. Вокруг Эштона тогда много слухов ходило. Он был в состоянии развода с Деми Мур. И писали много всякой грязи о нем…» — заявила Кунис.

Актриса утверждает, что не имеет никакого отношения к разводу Катчера и Мур. Эштон и Деми расстались в ноябре 2011 года. Развод они оформили позже. А ее отношения с Катчером начались в апреле 2012 года. В феврале 2014 года они объявили о помолвке, а поженились в июле 2015 года. Теперь у них двое детей — трехлетняя дочь Уайатт и полуторагодовалый сын Димитрий.

Счастливая голливудская семья — Мила, Эштон и их дети

Мила также призналась, что она была инициатором разрыва отношений с Макалеем Калкином. Они начали встречаться в 2002 году. Не раз СМИ сообщали, что звезда комедии «Один дома» и Кунис вот-вот поженятся. Однако до свадьбы дело так и не дошло. В начале января 2011 года Мила объявила о том, что они расстались.

Макалей Калкин и Мила Кунис встречались почти девять лет

«Это был ужасный разрыв. Ужасный, ужасный. И виновата во всем я. В мои 20 я была настоящей стервой, и сейчас первая готова признать это. Но тогда — ни за что! Теперь я проклинаю себя последними словами, такими же, какие использовала моя мама. Проклинаю за то, что вела себя так с Макалеем. Все можно было сделать иначе», — призналась Мила Кунис.