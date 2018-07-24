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Дело о пожаре в «Виктории»: родители погибших детей добились участия независимых иностранных экспертов
К расследованию трагедии в одесском муниципальном спортивно-оздоровительном лагере «Виктория», где в ночь на 16 сентября 2017 года произошел пожар, подключились иностранные эксперты.
Специалистов международного института экспертиз (Эстония) привлекли родители погибших детей. Они не верят официальному следствию и не удовлетворены сложившейся ситуацией. Об этом сообщил Алексей Мазур — отец одной из трех погибших девочек. Он проходит в уголовном производстве в качестве потерпевшего и обратился в Приморский районный суд Одессы с просьбой разрешить проведение независимой экспертизы. Суд ходатайство удовлетворил.
Комментируя такой поворот событий, Мазур заявил, что пошли на этот шаг вынужденно: проведенная экспертиза ничего не установила.
«Ни причину пожара, ни нарушений, ничего, — сказал Мазур. — По факту мы не знаем, в чем причина гибели наших детей. Надежда только на экспертизу. Наше государство в лице следственных органов не оправдало доверия».
Другие участники процесса также отмечают, что следствие по делу о пожаре продолжается до сих пор, но «правоохранителям почему-то не удалось ни установить его причины, ни оценить качество противопожарных мероприятий».
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Эстонские эксперты проведут строительную, пожарно-техническую и электротехническую экспертизы. Они уже начали «просеивать» сгоревшие обломки и изымать образцы древесины из уцелевших, расположенных по соседству аналогичных деревянных коттеджей. Будут проверять состояние противопожарной обработки. Также эксперты получат доступ к объектам сгоревшего корпуса лагеря и к материалам уголовного дела, на что у них имеется судебное постановление.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что замдиректора «Виктории» возместила бюджету Одессы нанесенный ущерб — 120 тысяч гривен.
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