Происшествия

Появляется все больше подробностей о 23-летнем водителе Hummer Кирилле Островском, насмерть сбившем девочку на бульваре Леси Украинки в Киеве. «ФАКТЫ» поговорили с человеком, которого Островский избил восемь месяцев назад. Несмотря на то, что пострадавший мужчина сразу обратился в полицию, ни Островского, ни его подельников тогда никто даже не задержал.

- Меня избили в ноябре 2017 года, — рассказал «ФАКТАМ» пострадавший киевлянин Сергей. — Это произошло средь была дня в торговом центре «Мандарин плаза» в самом центре Киева. Как только я поднялся на эскалаторе, на меня налетели трое молодчиков и сильно избили. Били по голове, сломали нос. Я пытался отбиваться, но бесполезно — их было больше. Среди них был Островский. Я в тот момент даже не знал, кто он такой. Никогда прежде с ним не общался.

Из троих нападавших Сергей в тот момент узнал только одного — друга Островского, который и раньше ему угрожал.

- Этот человек ходил с Островским в один спортклуб, они вместе тренировались (как сообщалось, водитель Hummer раньше занимался боксом. — Авт.), — говорит Сергей. — И, как я потом понял, участвовали в разборках, больше похожих на рейдерский захват магазина, который принадлежал моему другу и его жене. Когда однажды я приехал в тот магазин, увидел там незнакомого человека спортивного телосложения. Это был друг Островского. Он попытался напасть на меня с ножом. Хоть я тогда и не пострадал, но написал заявление в полицию. Он потом нашел мой телефон и звонил с угрозами. Угрожал расправиться со мной и моей семьей.

А в ноябре подстерег меня в «Мандарин плазе» и был уже не один, а с дружками. Меня били все трое — и он, и Островский, и их третий подельник. Я уверен, что произошедшее засняли камеры видеонаблюдения, но только записи мне никто не показывает. А приобщил ли их к делу следователь, большой вопрос. С момента моего избиения прошло восемь месяцев — и за это время мне ни разу не позвонили из полиции! Обо мне просто забыли. И дали понять, что виновникам ничего не будет — дескать, статья несерьезная, всего лишь нанесение легких телесных повреждений. А преступники только почувствовали безнаказанность. И вот сейчас один из них, гоняя на Hummer, решил не останавливаться на красный свет… Об убийстве девочки на пешеходном переходе я прочитал в интернете. Увидев фото виновника с места событий, опешил — это же тот человек, который меня избил!

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Сергей приехал в суд, где Кириллу Островскому избирали меру пресечения. И увидел в зале суда знакомые лица.

- Дружки Островского пришли его поддержать, — говорит Сергей. — Я увидел там третьего преступника, фамилии которого до сих пор не знаю. Вызвал полицию, чтобы его задержали, но полицейские так и не приехали. А Островский, кстати, меня узнал. Внимательно посмотрел на меня и… подмигнул. Это было похоже на насмешку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что суд принял решение по водителю Hummer, сбившему ребенка в центре Киева.