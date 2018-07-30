Путин может умереть от рака, – прогноз ученого

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В силу своей первой профессии Владимир Путин остается человеком закрытым, и это лишь подогревает пристальный интерес публики к его персоне. Пролить свет на характер и судьбу президента России в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» попыталась известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Если составлять гороскоп Владимира Путина по данным, которые стоят в его официальной биографии, а это 7 октября 1952 года, получается портрет абсолютно нейтрального, незаметного, я бы даже сказала, серого человека, — говорит Валентина Виттрок. — А таким российский лидер, конечно же, не является. Но есть информация, согласно которой он мог появиться на свет на два года раньше — 7 октября 1950 года, поскольку его настоящая метрика могла быть утеряна. Если взять за точку отсчета эту дату, все в гороскопе Путина становится на свои места.

— И какого человека мы видим с учетом другой даты?

— Семь (!) планет в доме собственного «я» говорят о невиданном эгоцентризме этого человека — у него все сконцентрировано на нем самом, других людей он редко принимает в расчет. Плутон в двадцатом градусе Льва — признак поздней карьеры, когда половину жизни человек проводит в «тени», и только во второй половине выходит на «свет». При этом карьерный взлет происходит очень быстро, практически молниеносно, когда еще вчера ты был никем, а уже сегодня стал всем — на это указывает Уран в доме карьеры. В этом смысле гороскоп Путина перекликается с гороскопом Трампа — американский президент хоть и не был «никем» в прямом смысле слова (к человеку с таким огромным состоянием подобное определение не подходит), но к политическим вершинам он тоже стартовал резко вертикально. Люди с такими гороскопами, как у Путина и Трампа, способны узурпировать власть, подчинить себе все и вся, влиять на судьбы целых государств и мира в целом.

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С Трампом Путина также роднит одинаковое расположение Венеры в соединении с Сатурном, что может говорить о жестокости, желании все контролировать и манипулировать людьми. Одновременно у таких персон развит нарциссизм: если понаблюдать за российским президентом во время официальных мероприятий, видно, как он, произнеся удачную, на его взгляд, шутку или процитировав какого-нибудь поэта, любуется собой. Солнце в градусе нарциссизма говорит также о любви к музыке — Путин не упускает возможности что-нибудь спеть на публике или сыграть на фортепиано. Есть в его гороскопе указание и на то, что свой нынешний пост он получил, благодаря поддержке вышестоящих — то есть, грубо говоря, по блату.

Луна Путина, находящаяся в шестнадцатом градусе Льва, дает моральную незрелость, цинизм, большое упрямство, высокое самомнение и разочарование людей — можно сказать, что нынешний кредит доверия жителей России, который они демонстрируют своему президенту, со временем обернется ощущением, что их обманули в лучших чувствах. А еще над такими людьми висит знак несчастья, которое может случиться с ними в любое время.

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Хотя расположение Юпитера в гороскопе Путина находится в сильном градусе, что означает небесное покровительство и защиту, которых он, возможно, достигает при помощи оккультных наук. Вообще, тема оккультизма в жизни российского президента занимает особое место — во многом его успех обусловлен тем, что он не брезгует магическими действиями, которые помогают ему достичь той или иной цели. Разумеется, нужные ритуалы проделывает не он сам, а специально обученные люди, но сам факт говорит о многом.

Российскому президенту также свойственны такие качества, как авантюризм, азартность и склонность к риску — можно сказать, что у него характер игрока.

— Есть ли в гороскопе российского лидера указания на его дальнейшую судьбу?

— Расположение Нептуна в его гороскопе говорит о возможных неприятностях вплоть до потери положения и состояния, а Венера в четвертом градусе Весов «обещает» уединение, больницу, жизнь в изгнании.

Что до даты смерти, то ее ни один гороскоп не дает — даже в самые критические жизненные моменты у человека ест шанс обмануть судьбу. В доме болезней Путина стоит Юпитер, что может давать онкологическое заболевание — такое расположение планет было у Жанны Фриске, которая скончалась от опухоли мозга. А Меркурий в соединении с Сатурном, да еще и в двадцать седьмом градусе, могут давать безжалостность к людям и подсознательные страхи.

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— Что можно сказать о женщинах в гороскопе российского президента?

— Тут все довольно интересно. Например, бывшая жена Путина, Людмила, в его гороскопе нигде не просматривается — то ли их брак с самого начала был фиктивным, то ли его и вовсе не было, поэтому они и «развелись» — надоело притворяться. Что до детей, то они у него действительно есть — две девочки, одна из которых родилась под знаком Тельца, другая — под знаком Льва. Своих дочерей Путин тщательно скрывает, известно только, что с одной из них, Марией (Лев), у него хорошие отношения, а с другой, Екатериной (Телец) — натянутые, но при этом обе они живут за его счет.

— Правда ли то, что говорят о романе Путина и Алины Кабаевой?

— По гороскопу Кабаева — Телец, а Черная Луна в Тельце, как в гороскопе российского президента, это якорь для мужчины. Так что, возможно, такая связь действительно была. Правда, детей, которых якобы родила от Путина бывшая гимнастка, я в его гороскопе не вижу.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» астропсихолог Валентина Виттрок раскрыла секрет отношений президента Франции Эммануэля Макрона с женой Брижит, которая старше его на 24 года.