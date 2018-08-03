Боксерский дом, который построил Продивус

Спорт

По данным телеканала «Интер», боксерский поединок Александра Усика с Муратом Гассиевым посмотрело в прямом эфире 4 млн украинцев. По данным международного спортивного телеканала ESPN, бой Василия Ломаченко с кубинцем Гильермо Ригондо просмотрело в прямом эфире 2,1 млн телезрителей, поединок Александра Гвоздика с Крейгом Бейкером — почти 1 млн телезрителей (3-й и 12-й показатель просмотров в рейтинге за 2017 год). Вчерашние боксеры-любители Федерации бокса Украины вызывают неподдельный интерес и симпатии миллионов телезрителей по всему миру, но прежде всего — у себя на родине. Украинцы хотят болеть за спортсменов, реально претендующих на победу в каждом спортивном мероприятии, в котором участвуют.

Победа в Москве и титул абсолютного чемпиона мира Александра Усика всколыхнуло украинское общество сразу по нескольким причинам. Во-первых, вдруг выяснилось, что поддержка обычного отечественного боксера, пусть и чемпиона мира, может в какие-то моменты перед важными боями превышать поддержку первых лиц государства. Это вызывает чувство недоумения и даже шока у тех, кто не следит за боксом вообще, либо следит эпизодически. Второй вопрос следует из первого: как априори такое возможно, чтобы боксеры, область деятельности которых ограничивается рингом, получали какую-либо общественную поддержку людей, далеких от спорта вообще? Финальный третий вопрос звучит как логическое продолжение серии: кто стоит за всем этим?

Разматывая клубок вопросов, начиная с последнего, можно раскрыть главный секрет отечественного спорта: что нужно, чтобы превратить победы украинских спортсменов на мировой арене из случайностей в ожидаемые закономерности.

Бокс без денег — таланты на ветер

Любительский бокс в Украине в 2000-е годы представлял собой смесь из одной из лучших в мире школ бокса, подрастающего поколения талантливой молодежи и огромной проблемы под названием «безденежье». Немногочисленные частные боксерские клубы, финансируемые представителями регионального бизнеса, больше казались попыткой сохранить «хоть что-то», нежели национальной программой развития бокса в стране. Рецепт роста оказался прост — еще больше денег и начало системности.

Известный винницкий бизнесмен Владимир Продивус, в прошлом дважды чемпион УССР по боксу, смог превратить обычную спортивную дружбу между боксерскими клубами в систему взаимопомощи и поддержки, без которой молодые боксеры в регионах могли претендовать разве что на признание внутри местных спортивных общин.

*Президент Федерации бокса Украины, в прошлом дважды чемпион УССР по боксу. Фото: prodivus.com.ua

Системность бизнесменов-меценатов, перенесенная в условия боксерской реальности, уже спустя несколько лет дала свои плоды. Удалось сохранить и стабилизировать самое главное — тренерский состав и материально-техническую базу на местах, где молодые спортсмены могли оттачивать свое мастерство, готовясь к национальным, европейским и мировым первенствам.

Олимпиада-2004 года в Афинах. Представители стран постсоветского пространства один за одним завоевывают олимпийские медали различного достоинства, в общей сложности собрав 15 наград. Максимальный результат украинской сборной — три четвертьфинала.

Председатель наблюдательного совета корпорации «Премьер-Финанс» превратился в одного из центральных спонсоров украинских боксеров-любителей, одновременно продвигая стратегию консолидации президентов региональных боксерских клубов и функционеров Федерации бокса Украины вокруг идеи масштабной экспансии отечественного бокса на мировую любительскую арену. Но одним лишь финансированием амбициозную задачу было не реализовать.

Система, созданная бизнесменами

Избрание Владимира Продивуса президентом Федерации бокса Украины подчеркнуло желание функционеров от бокса поручить руководство организацией топ-менеджеру с опытом управления структурными компаниями.

Олимпиада-2008. Золотая медаль Василия Ломаченка и бронза Вячеслава Глазкова. О боксерах из Украины начали говорить, боксерской подготовкой (особенно, Василия) восхищаться. Впервые за многие годы об украинском боксе пишут как о надеждах, которые начали сбываться.

* Сегодня их знает весь боксерский мир. Мужская сборная Украины по боксу. 2008 год

Период 2008—2012 годов можно охарактеризовать одним словом — масштабирование. Еще больше системности, еще больше средств, сильнее вовлеченность меценатов, более внимательная и продуктивная работа чиновников. Украинские боксеры чаще показывают себя и свои возможности на международных аренах, закрепляя за собой статус фаворитов.

Олимпиада-2012. Триумф мирового уровня для украинского бокса в лице спортсменов, представителей тренерского штаба, сотрудников Федерации бокса Украины и всех тех, кто строил, финансировал и просто болел душой за возрождение любительского бокса в стране.

Дважды олимпийским чемпионом становится Василий Ломаченко, золото Олимпиады выигрывает Александр Усик, серебро — за Денисом Беринчиком, бронзовые награды принесли в копилку сборной Тарас Шелестюк и Александр Гвоздик.

Многое после Олимпиады в Лондоне было «впервые». Впервые после братьев Кличко украинские боксеры получили столько внимания прессы как к себе лично, так и к своим боксерским клубам (впервые с экранов ТВ в словах благодарности звучат на всю страну имена их президентов). Впервые за бокс болеет не узкое число специалистов, а практически вся страна. Впервые успех настолько ожидаем и заслужен (хотя претензии к судейству на Олимпиаде тоже были).

Закономерным продолжением в экспансии украинского бокса на мировой арене стало создание Владимиром Продивусом полупрофессиональной команды «Украинские Атаманы» для выступлений в боксерской лиге WSB. Со слов президента команды, сумма его инвестиций в проект составила 4 млн долларов США. Солидные средства за профессиональное медиапредставительство лучших украинских бойцов перед стартом их сольных карьер уже в профессиональном боксе. «Украинские Атаманы» стали не просто этапом-трамплином к профессиональной карьере уже состоявшихся звезд, но и понятной мотиваций для боксеров-любителей, только начинающих свой путь в боксе.

* Первая и самая титулованная украинская полупрофессиональная команда в лиге WBS. «Украинские Атаманы». Фото: isport.ua

Позже было избрание украинского топ-функционера в исполком Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) в 2015-м и переизбрание президентом Федерации бокса Украины в 2017-м.

От случайностей — к закономерностям

Уходя из любительского бокса любимчиками публики, выпускники боксерских клубов, прошедшие жернова конкуренции в Федерации бокса Украины, становятся настоящими звездами на профессиональном уровне. Речь прежде всего о дуэте наших главных надежд на мировой арене в лице Василия Ломаченко и Александра Усика.

Украинскому зрителю вернули ощущение, что бокс может быть не просто красивым, но и победным. Ощущение, которое начали забывать после завершения карьеры братьев Кличко (на самом деле немного ранее). Приятно болеть за боксера, осознавая, что его шансы на успех довольно высоки, ведь боксирует один из лучших спортсменов мира в своей весовой категории.

Сначала Ломаченко, а потом и Усик вывели отечественный бокс в разряд «опять украинцы смотрят» и «опять сморят даже те, кто ранее не особо-то и смотрел». В боксерах-чемпионах увидели стабильность, о которой много говорится, но мало существует в современных реалиях. Спорт, в котором соревнуются только настоящие мужчины с характером, транслирует образы мужественных бойцов, которым хочется верить и хочется за них болеть. Закономерный результат, учитывая количество сил и средств, потраченных меценатами украинского бокса в создание атмосферы, где мужество и талант опекаются тренерским опытом и воспитанием.

Боксер — это боксер, боксерский ринг — это боксерский ринг

Оставлять высокие рейтинги доверия боксеров без внимания украинское общество не готово. Возможно, дело в ментальности, возможно, в состоянии разочарования политикой периода независимости страны. Тем не менее симпатизирующее спортсмену за его спортивные достижения общество давит и требует от спортсмена неспортивных решений.

«Выиграл чемпионат мира? Мы смотрим твои бои, поддерживаем тебя и всячески тебе верим? Стань депутатом районного совета!» — подобная риторика только кажется абсурдной. На фоне кризиса доверия к общественным деятелям и политикам вообще публичный спортсмен с мировым именем видится человеком, который придет и наведет порядок.

В какой-то момент складывается интересная ситуация, когда общество начинает не просто ожидать активных общественных действий, но и требовать их, в какой-то степени даже диктовать. Сначала на пресс-конференциях из уст журналистов, далее в Интернете в обсуждении тематических публикаций начинают появляться советы или даже инструкции, что стоит, а чего не стоит сделать спортсмену, чтобы улучшить общественно-политическую обстановку в стране и мире. Тысячи обычных украинцев иногда в дружелюбной форме, но чаще в форме морального шантажа озвучивают условия, при которых они будут или не будут болеть за спортсмена далее.

Подобная реакция зрителей — лишь желание перенести спортивную стабильность спортсменов в общественную. Сильное желание и высокий уровень ожидания положительного результата. По мнению большинства комментаторов, вовлеченных в обсуждение общественной линии поведения боксеров, провести политические реформы в их родном городе, районе или даже стране не сложнее, чем выиграть чемпионат мира среди профессионалов.

Боксер — это боксер, боксерский ринг — это боксерский ринг. Популярность боксеров в Украине — лишь результат их впечатляющих выступлений на фоне отсутствия в стране чего-то еще, чем можно гордиться, во что верить, за кого болеть. Нужно ли создавать моральное давление и требовать от боксера чего-то большего, чем бокс? Вопрос риторический. Каждый сам найдет на него свой ответ.

Тренер — почти отец, одноклубники — братья

«Боксерский дом», который построил Продивус, оказался прочной и результативной школой подготовки чемпионов. Федерация бокса Украины стала системой, аккумулирующей и выпускающей сначала в большой любительский, а позже и большой профессиональный бокс талантливых спортсменов, готовых потратить большую часть своей жизни на тренировки, чтобы в какой-то момент привезти в Украину Кубок Мохаммеда Али или пояс чемпиона мира.

* Федерация бокса Украины готовит стране новую генерацию боксеров-чемпионов. Фото prodivus.com.ua

Тысячи молодых парней по всей стране сегодня вместо поиска денег на пачку сигарет ищут возможность для еще одной тренировки, вместо праздного шатания по улице целенаправленно идут к своим первым победам на ринге.

Сам бокс для них больше, чем спорт. Закоулки за гаражами сменились боксерскими клубами, где тренер почти как отец, а одноклубники — как братья. Теперь клубы — почти семья, а Федерация бокса Украины — один общий боксерский дом. Боксерский дом, который построил Продивус.