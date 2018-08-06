Лучшая подруга дочери снимала на видео: мама избитой в Одессе девочки рассказала страшные детали

Происшествия

Пятнадцатилетняя девочка, которую 31 июля в Одессе жестоко избили сверстницы, никак не может прийти в себя после случившегося. В частности, от шока. Ведь тех, кто ее избивал, она знает не первый день. Почти два года подростки вместе проводили время, гуляли компанией. Более того, одна из участниц нынешнего ЧП претендовала на роль лучшей подруги потерпевшей.

— Это действительно так, — сказала «ФАКТАМ» Оксана, мама избитой девочки. — Она часто бывала у нас в доме, принимали ее как лучшую подругу, а выходит… Она — одна из этих самых озверевших малолеток. Не только не заступилась за дочь, а еще и снимала весь «процесс» избиения и издевательств.

Честно, все это просто не укладывается в моей голове. Ночами не сплю: думаю, анализирую — не доходит. Откуда берутся такая жестокость, такой цинизм, граничащий с откровенным бандитизмом?! (Оксана работает воспитателем и, естественно, определенный опыт у нее имеется. — Авт.).

Нынче же эти негодницы имеют наглость звонить дочери, пытаются «найти общий язык». Она находится в состоянии серьезного шока, с ними просто не желает общаться, и это вполне объяснимо. Для нормальных людей, но не для таких…

Характерно, что их родители оказались ничем не лучше. Считают, что «все можно тихо-мирно решить, уладить», что и предлагают, звоня по телефону. Однако у меня иная точка зрения, я официально обратилась в полицию, написала заявление. Должно быть проведено объективное расследование, виновных будут судить и они ответят по закону.

Ответят ли?! Ведь обидчики обладают, можно сказать, неприкосновенностью: большинство из них — несовершеннолетние, а потому уголовная ответственность им как бы и не грозит.

В сети появились персональные данные подростков: двоим — по 13 лет, одной — 14, еще одной — 18, а парню — 15. Характерно, что возмущенные одесситы открыто призывают отомстить подросткам. Это крайне насторожило правоохранителей, они призвали не устраивать самосуд над несовершеннолетними.