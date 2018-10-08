Украина попала в сложную ситуацию, есть угроза не только со стороны России, — Алексей Арестович

Украина

В последнее время, как и прогнозировали эксперты, в Украине участились случаи дестабилизации ситуации. Страна входит в опасный период накануне двух избирательных кампаний.

О главных рисках для Украины на ближайшие годы и о механизмах расшатывания обстановки рассказал во второй части интервью «ФАКТАМ» военный эксперт, блогер Алексей Арестович.

Первую часть интервью читайте здесь.

— Пока Украина усиливает свои позиции вдоль линии соприкосновения с Россией, агенты Кремля пытаются раскачать ситуацию внутри страны. Особенно на юге Украины, где не прекращаются нападения на активистов. Это попытка взять реванш или показать перед выборами украинцам, что власть беспомощна? Существует ли угроза потерять Одессу?

— Там нужно разделять, где действует Россия, а где — местные разборки. Отследить наверняка, нападают на активистов россияне или местные балбесы — достаточно сложно. Но юг действительно «качают» в рамках проведения в Украине президентских, а в дальнейшем и парламентских выборов. Это остается частью целенаправленной политики Кремля в отношении нашей страны. Ведь Украина, отсеченная от моря, — это экономическая смерть государства в течение короткого времени: двух — трех кварталов. Поэтому там воплощается системная задача, направленная на подрыв на юге наших государственных позиций и приведение к власти пророссийских сил.

Решается эта задача Кремлем доступными ему методами: через свою агентуру, общественные движения и СМИ проводятся информационно-психологические операции регионального масштаба. Все это направлено на то, чтобы поддерживать напряжение, а в информационном пространстве и головах людей четко утвердился месседж, что украинские власти неспособны контролировать ситуацию, «Новороссия» побеждает и у нее есть шанс распространиться. Делается это для того, чтобы потом обменять это на идею федерализации, например.

— Параллельно не утихают страсти на Закарпатье. Чего добивается Венгрия выдачей паспортов и громкими заявлениями? Есть ли реальная угроза сепаратизма там и как должна реагировать Украина?

— На подобные действия стоит реагировать, так как это угроза национальной безопасности и в перспективе — открытие второго фронта по крымскому варианту. Да и, вообще, это не хорошая история. В последнее время венгры занимают особую позицию — страна доигралась до санкций, которые хочет применить к ней ЕС.

Сейчас в Венгрии у власти националистическое правительство, и основной причиной таких действий, кроме политической, является то, что у венгров большие проблемы с трудоспособным населением. В стране всего 10 миллионов населения, три из которых уехали в ЕС на заработки. И венграм трудно набрать к себе людей, в отличие от Польши. Такое положение связано с тем, что венгерский язык очень сложный, и единственный ресурс у них — это венгры, которые живут на Закарпатье, их там очень много. Поэтому они критически заинтересованы в этом ресурсе и перетягивают его.

Такое перетягивание трудовых ресурсов подрывает основу государственного суверенитета Украины и является одним из серьезных рисков национальной безопасности. Поэтому Украина принимает меры не только на уровне МИД, но и Вооруженных Сил — учения ВСУ с высадкой десанта, которые были проведены недавно, показывают Венгрии, что мы можем ответить адекватно. Они уже нервно отреагировали на это. Но это кризис, который продолжит развитие и в течение года — полутора будет представлять серьезную угрозу нашей безопасности. Поэтому эту ситуацию нужно всячески мониторить.

— Раз уж мы заговорили об использовании Москвой СМИ, то скупка Кремлем медиаресурсов — это попытка протолкнуть своего кандидата на выборах или усиление информационной войны на нашем поле? Если главная цель — продвижение кандидата, то кого? И на кого из участников гонки в таком случае стоит делать ставку украинцам?

— Скупку Москвой медиаресурсов нужно расценивать как компромисс. То есть это и дальнейшее их использование в информационной войне против Украины, и попытка протолкнуть пророссийского кандидата.

Что же касается предвыборной конъюнктуры, то мы сейчас находимся в ситуации «пари Паскаля». Паскаль был великим математиком и предложил такое пари, которое гласит, что человек, который верит в Бога, выигрывает как в случае если Бог есть, так и в случае, если его нет. Потому что имеет надежду при жизни. А человек, который не верит в Бога, проигрывает и в случае если Бог есть, и в случае, если Бога нет. Потому что, даже если Бога нет, то он не имеет в этой жизни надежды и ориентиров. В такой ситуации находятся и украинцы.

Мы точно знаем, что президент Порошенко будет решать задачу по защите суверенитета и продвижения Украины в сторону ЕС и НАТО. Потому что факты свидетельствуют об этом: томос, безвиз, международная поддержка, сотрудничество, миллиард долларов, переданных США на поддержку украинской безопасности. А что будут делать другие кандидаты, мы не знаем. И я не думаю, что мы находимся в ситуации, когда это следует проверять и менять коней на переправе. Поэтому хладнокровно и рационально я думаю, что, выбирая из всех кандидатов, нужно сейчас голосовать за Порошенко.

Угадывать, пророссийскую или не пророссийскую ориентацию имеют другие кандидаты, не имея реальных доказательств, — неблагодарная работа. Хотя, я думаю, «Оппоблок», например, или деятельность Юлии Тимошенко, которая все свои проекты так или иначе составляла в интересах России, показывают их предпочтения. Поэтому Тимошенко нужно подвергнуть всесторонней оценке, которая должна быть выдана обществу. И я ее выдаю. Я внимательно присматривался к Юлии Тимошенко всю ее карьеру, и я не увидел ни одного стратегического проекта, который так или иначе не был бы актуален для Кремля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Служба безопасности выявила сеть, созданную россиянами с целью вмешательства в выборы в Украине.

Стало известно также, что Кремль затеял новую игру, чтобы вынудить Украину пойти на уступки в вопросах урегулирования ситуации на Донбассе.

А известный волонтер заявил, что Россия готовит в Украине ползучий реванш по хитрому сценарию. По мнению Романа Синицына, в Украине давно нужно ввести уголовную ответственность за коллаборационизм.

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