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Ани Лорак разводится, — нотариусы
Известная украинская певица Ани Лорак разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу. Об этом сообщили источники у киевских нотариусов, в распоряжении которых оказались некоторые документы о разводе пары, пишет АиФ.
В частности, выяснилось, что пара находится в процессе развода. Кроме того, 4 октября пришло письмо от имени Ани Лорак, где она указала перечень киевской недвижимости и уведомила нотариусов не делать никаких действий с этой недвижимостью. Все потому, что сейчас у нее идет бракоразводный процесс.
Инсайдер прислал одному из изданий письмо, где утверждает: «Вчера в киевскую нотариальную контору пришло письмо от имени Ани Лорак, где она указала перечень киевской недвижимости и уведомила нотариусов не делать никаких действий с этой недвижимостью, так как у неё начался бракоразводный процесс».
По документам выходит, что певица находится в бракоразводном процессе с Муратом Налчаджиоглу.
К слову, фанаты певицы не сомневаются, что в ее жизни что-то происходит, поскольку она в последнее время очень плохо выглядит.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», слухи о разводе певицы с мужем-изменщиком ходят давно. В июле этого года Мурата застали в одном из киевских караоке-клубов в объятьях молодой девушки. Сообщалось, что с новой пассией муж Каролины знаком давно и даже оплатил ей несколько операций за деньги законной супруги. Интересно, что сама «фаворитка» отрицает какую-либо связь с Муратом в то время, как мужчина полностью признал свою вину. В то же время после громкого скандала Ани Лорак пришла на шоу, где помогают устроить личную жизнь. Певица даже дала несколько советов по сохранению отношений с мужчиной.
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