Американец 30 лет подпирал дверь камнем стоимостью 100 тысяч долларов (фото)

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Житель штата Мичиган последние 30 лет подирал входную дверь своего дома камнем. Булыжник странной формы весом 10 килограммов оказался метеоритом, стоимость которого специалисты оценили в 100 тысяч долларов!

Экспертизу первой провела профессор геологии Мичиганского университета Мона Сибеску. Она признается, что ей часть приносят на проверку разные камни, в надежде что они окажутся внеземного происхождения. За 18 лет своей работы Сибеску ни разу не подтвердила предположения владельцев булыжников. Но этот камень сразу показался Моне особенным.

Оказалось, что черный булыжник, который принес ей житель Мичигана, отказавшись назвать свое имя, на 88,5 процента состоит из железа, и на 11,5 процента — из никеля. Это шестой по величине метеорит из всех, когда-либо найденных в Мичигане. «Это самый ценный образец из всех, которые я держала в своих руках, как по стоимости, так и по научной ценности», — заявила Сибеску.

Смитсоновский институт в Вашингтоне подтвердил ее вывод. Руководство института намерено приобрести метеорит за 100 тысяч долларов. Но есть конкуренты. Например, Музей минералогии в штате Мэн.

Владелец метеорита по-прежнему не хочет, чтобы его имя фигурировало в СМИ. Вместе с тем он рассказал интересную историю о том, как камень попал к нему.

В 1988 году он приобрел ферму в Эдморе (штат Мичиган). Ее хозяин показывал ему свое хозяйство. Покупатель обратил внимание на странный черный булыжник, лежавший прямо у входной двери. Хозяин объяснил, что подпирает камнем дверь, когда уходит. И заявил, что это метеорит.

Он сообщил, что камень упал с неба еще в 30-е годы. «Он тогда наделал очень много шума, когда шмякнулся о землю», — сказал фермер. Дело было поздно вечером. А утром он с отцом отправился на поиски метеорита. Они нашли место падения, кратер и выкопали этот камень, который был еще теплым.

В итоге ферму мужчина купил вместе со всем, что на не имелось, включая черный булыжник. Камень он не трогал. Тот так и продолжал служить ему надежной подпоркой двери. В нынешнем году мужчина решил продать ферму. Камень забрал с собой, хоть тот и был тяжеловат. И не пожалел. Уже после переезда случайно прочитал в газете статью о том, что в Мичигане началась настоящая «метеоритная лихорадка». Местные жители ищут метеориты и выгодно их продают. Он тут же вспомнил рассказ старого фермера и отнес свой камень в Мичиганский институт.

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