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Возле Ужгорода пронесся мощный торнадо: фото и видео стихии
Административный центр Закарпатской области Ужгород пережил удар стихии — бурю, которая сопровождалась сильным ливнем с градом. По информации местных синоптиков, эпицентром стихии стало небольшое село Лекаровце в Словакии, сообщает закарпатский ресурс ПроЗак.
Стихия настигла жителей украинского города в 17.00, а в Лекаровце пронесся настоящий торнадо, который разрушал дома и вырывал деревья с корнями.
По данным местных СМИ, всего было уничтожено 30 домов и придомовых строений, вырвано с корнями десятки деревьев, кроме того, энергосистема села оказалась практически уничтоженной.
Правительство страны выделило специальные средства на восстановление села.
Напомним, в конце августа мощный смерч пронесся в пригороде Ровно — в районе реки Горынь. До этого в 2018 году смерчи фиксировались в Киеве, Одесской и Запорожской областях, а также в районе Черновцов. Специалистам даже пришлось составить памятку, как правильно себя вести в зоне действия смерча.
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