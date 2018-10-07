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Италия – Украина: прогнозы букмекеров на матч в Генуе
В среду, 10 октября, сборная Украины по футболу проведет в гостях товарищеский матч с командой Италии, занимающей в рейтинге ФИФА 20-ю позицию («желто-синие» — на 29-й). Начало спарринга в Генуе — в 21.45.
Напомню, что итальянцы провалили отборочный цикл ЧМ-2018, впервые за 60 лет не сыграв в финальном турнире мирового первенства. А в сентябре «Суадра Аздурра» («Голубая Эскадра»), проиграв в поединке Лиги наций португальцам, повторила собственный антирекорд 35-летней давности — четыре официальных матча подряд без побед.
Более того, в последних девяти встречах Италия потерпела четыре поражения (кроме португальцев, от Швеции — 0:1, Аргентины — 0:2 и Франции — 1:3), четырежды сыграла вничью (со Швецией — 0:0, Англией — 1:1, Нидерландами — 1:1 и Польшей — 0:0) и победила всего раз, одолев в мае 2018-го в товарищеской игре Саудовскую Аравию (2:1).
Тем не менее, отечественные и международные букмекерские конторы в предстоящей встрече отдают предпочтение подопечным Роберто Манчини, принимая ставки на успех каждой из команд с такими коэффициентами.
«Фаворит Спорт»: победа Италии — 1,71, ничья — 3,65, победа Украины — 5,25.
«Париматч»: победа Италии — 1,77, ничья — 3,70, победа Украины — 4,60.
Bwin: победа Италии — 1,70, ничья — 3,70, победа Украины — 4,75.
Bet365: победа Италии — 1,66, ничья — 3,75, победа Украины — 5,00.
William Hill: победа Италии — 1,75, ничья — 3,70, победа Украины — 4,60.
Напомню, что 16 октября в Харькове подопечные Андрея Шевченко проведут поединок Лиги наций с командой Чехии, которую в сентябре обыграли в городке Угерске-Градиште.
Кстати, «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию товарищеской встречи Италия — Украина.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины в матче Лиги наций вырвала победу у команды Словакии.
Фото ffu.ua
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