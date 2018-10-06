Картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи с аукциона (фото, видео)

Мир

В пятницу, 5 октября, культовый художник Бэнкси в очередной доказал, что его не зря называют одним из самых гениальных мистификаторов в современной истории. В Лондоне аукционный дом Sotheby's проводил торги, на которых были выставлены произведения современного искусства. Последним лотом стала репродукция одного из самых узнаваемых произведений Бэнкси — «Девушка с шариком».

Оригинал нарисован на стене на Большой восточной улице (Great Eastern Street) в британской столице. Бэнкси изобразил девочку, которая тянется к красному воздушному шарику в виде сердечка.

Неизвестный владелец лота, выставляя репродукцию на торги, заявил, что получил ее от Бэнкси в 2006 году. Бумажный принт был подписан самим таинственным художником.

Репродукция была помещена в массивную золоченую раму. Эксперты Sotheby's оценили лот в 200 тысяч фунтов (262 тысячи долларов). Однако тут же началась оживленная торговля. В результате произведение с подписью Бэнкси купили за 1 миллион 42 тысячи фунтов (1 миллион 267 тысяч долларов).

Как только распорядитель торгов объявил о продаже, раздался странный звук, и принт пополз вниз. Оказалось, что в раме был спрятан шредер — механизм для измельчения бумаги! На глазах пораженных участников аукциона лот стоимостью свыше миллиона фунтов превращался в узкие полоски бумаги…

Спустя несколько минут после этого на официальной страничке Бэнкси в Instagram появилась фотография наполовину уничтоженной репродукции с подписью на английском языке: «Going, going, gone…» («Исчезает, исчезает, исчезла…»).

So Banksy put a video on Instagram and deleted it almost immediately about the whole shredder in the painting. I screen recorded it for anyone who missed it! pic.twitter.com/uryPvP21ge — Zoe Smith (@zoelouisesmithx) 6 октября 2018 г.

«Бэнкси нас сделал. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией в прошлом», — вынужден был признать директор Sotheby's Алекс Бранзик.

Граффити Бэнкси появляются на улицах с начала 1990-х. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, поэтому их порча квалифицируется как вандализм. Фирменным стилем Бэнкси считается использование трафаретов. Настоящее имя художника до сих пор неизвестно.

Напомним, в июле в Киеве после концерта популярной группы Massive Attack появилось граффити, подписанное Бэнкси. А за месяц до этого загадочный художник порадовал своими новыми работами парижан.

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