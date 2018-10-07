Происшествия

В Одессе ночью сожгли сразу пять машин: подробности и фото

В ночь на воскресенье, 7 октября, в Суворовском районе Одессы вспыхнул сильный пожар.

«В 03.45 в службу спасения поступило сообщение о возгорании на автостоянке», — сообщили в региональном главке ГСЧС. Пожарные с трудом пробились к месту ЧП: по обе стороны проезжей части были хаотично припаркованы машины. Добравшись до стоянки, спасатели увидели, что горят пять припаркованных рядом машин. Через час пожар удалось потушить.

По данным ГСЧС, огнем уничтожено пять и повреждены еще три автомобиля на общей площади 50 квадратных метров. Спасены от возгорания 15 машин. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным полиции, автомобили подожгли. Открыто уголовное производство по факту умышленного повреждения имущества. Поджигателей ищут.

Как сообщали «ФАКТЫ», несколько дней назад в Киеве масштабный пожар на станции техобслуживания уничтожил семь автомобилей. А неделей ранее в Одессе подожгли машину депутата.

Фото одесской полиции и ГСЧС





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