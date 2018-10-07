Политика

В КГГА рассказали, как киевляне могут уменьшить расходы на отопление в 3,5 раза

«В столичной программе „70/30“, которая дает возможность проводить энергоэффективные мероприятия по методу софинансирования, уже приняли участие триста тридцать три ОСМД и ЖСК. Направление средств бюджета на цели энергосбережения в результате дают главный дивиденд — экономию на коммунальных платежках для киевлян», — сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в эфире канала «112 Украина».

Пантелеев отметил, что в Киеве практика направления бюджетных средств на мероприятия по энергоэффективности действует уже четыре года.

«Это дает возможность в разы уменьшить плату за коммунальные услуги за счет простых технических мероприятий, которые также делают жилье более комфортным. Кроме того, эти меры быстро окупаются. На прошлой неделе мы посетили жилой дом, где люди платят не 30 гривен за квадратный метр, а только 8 гривен», — пояснил заместитель председателя КГГА.

Напомним, программа «70/30» введена в Киеве в 2014 году. Она предусматривает методику софинансирования: 70% стоимости работ оплачивает город, 30% - жители.

За четыре года из городского бюджета на энергомодернизацию жилых домов киевлян из бюджета выделили 238 миллионов гривен, а владельцы квартир со своей стороны инвестировали 122,7 миллионов гривен. За счет программы в домах устанавливают и реконструируют индивидуальные тепловые пункты, утепляют фасады, меняют освещение на энергоэффективное, осуществляют замену входных дверей и окон в коридорах домов.

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