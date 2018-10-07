Ани Лорак хотят лишить звания народной артистки

Шоу-бизнес

В Верховной Раде зарегистрирована инициатива о лишении ряда певцов звания народных и заслуженных артистов Украины. Звания предлагается лишить бессрочно. В список попали украинские певицы, активно выступающие в России — Ани Лорак (Каролина Куек), Таисия Повалий, Светлана Лобода. Виталия Козловского после концерта в Москве предлагается лишить звания заслуженного артиста.

Также в перечне числятся российские певцы Николай Басков и Филипп Киркоров, отмеченные высоким званием в Украине в 2004 и в 2008 году соответственно. Компанию певцам составил режиссер Владимир Бортко. Его могли внести в список за шовинистические высказывания по отношению к Украине. Так, в свое время Бортко утверждал, что «нет ни Украины, ни украинцев».

Напомним, в Украине уже были прецеденты с лишением российских певцов украинских высоких званий. Так, в мае 2018 года указом президента по инициативе СНБО был лишен государственных наград Украины Иосиф Кобзон.

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