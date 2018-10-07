Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Ани Лорак хотят лишить звания народной артистки

20:15 7 октября 2018   812
ани лорак
Инф. «ФАКТОВ»

В Верховной Раде зарегистрирована инициатива о лишении ряда певцов звания народных и заслуженных артистов Украины. Звания предлагается лишить бессрочно. В список попали украинские певицы, активно выступающие в России — Ани Лорак (Каролина Куек), Таисия Повалий, Светлана Лобода. Виталия Козловского после концерта в Москве предлагается лишить звания заслуженного артиста.

Также в перечне числятся российские певцы Николай Басков и Филипп Киркоров, отмеченные высоким званием в Украине в 2004 и в 2008 году соответственно. Компанию певцам составил режиссер Владимир Бортко. Его могли внести в список за шовинистические высказывания по отношению к Украине. Так, в свое время Бортко утверждал, что «нет ни Украины, ни украинцев».

Напомним, в Украине уже были прецеденты с лишением российских певцов украинских высоких званий. Так, в мае 2018 года указом президента по инициативе СНБО был лишен государственных наград Украины Иосиф Кобзон.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины