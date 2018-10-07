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Под Одессой взорвали автомобиль чиновницы: фото с места событий
В Одесской области взорвали автомобиль ВАЗ-2108, принадлежащий секретарю совета Мологовской сельской объединенной территориальной общины Белгород-Днестровского района Алене Дрогомощенко.
Взрыв случился в ночь на 7 октября. «Автомобиль был припаркован во дворе моего дома в селе Выпасное, — рассказала Дрогомощенко. — Взрыв прогремел около двух часов ночи. неизвестные заложили в машину гранату, которая должна была взорваться при открытии двери. Однако взрывное устройство сработало раньше».
По счастливой случайности, в результате взрыва никто не пострадал, но вот автомобиль существенно поврежден. На месте происшествия работает полиция, однако от каких-либо официальных комментариев правоохранители пока воздерживаются.
Как утверждают сельчане, инцидент может быть связан с тем, что семья Дрогомощенко длительное время противостоит частному предпринимателю, занимающемуся водоснабжением Выпасного и соседнего Сухолужья. Не все довольны тарифами, которые выставляются за оказываемые населению услуги.
В полиции инцидент подтвердили, сказав, что «по предварительной информации, причиной взрыва стала граната РГД-5, пострадавших нет».
Сейчас устанавливается, откуда взялась боевая граната, а также другие обстоятельства и причины взрыва. Открыто уголовное производство об умышленном повреждении имущества (ст. 194 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, последние два дня в Одесской области и областном центре были насыщены чрезвычайными происшествиями. В Одессе случилось два инцидента со стрельбой, а также задержан гражданин, бросавшийся с ножом на прохожих.
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