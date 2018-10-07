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Происшествия

Под Одессой взорвали автомобиль чиновницы: фото с места событий

21:17 7 октября 2018   653
взрыв
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одесской области взорвали автомобиль ВАЗ-2108, принадлежащий секретарю совета Мологовской сельской объединенной территориальной общины Белгород-Днестровского района Алене Дрогомощенко.

Взрыв случился в ночь на 7 октября. «Автомобиль был припаркован во дворе моего дома в селе Выпасное, — рассказала Дрогомощенко. — Взрыв прогремел около двух часов ночи. неизвестные заложили в машину гранату, которая должна была взорваться при открытии двери. Однако взрывное устройство сработало раньше».

взрыв

взрыв

По счастливой случайности, в результате взрыва никто не пострадал, но вот автомобиль существенно поврежден. На месте происшествия работает полиция, однако от каких-либо официальных комментариев правоохранители пока воздерживаются.

Как утверждают сельчане, инцидент может быть связан с тем, что семья Дрогомощенко длительное время противостоит частному предпринимателю, занимающемуся водоснабжением Выпасного и соседнего Сухолужья. Не все довольны тарифами, которые выставляются за оказываемые населению услуги.

В полиции инцидент подтвердили, сказав, что «по предварительной информации, причиной взрыва стала граната РГД-5, пострадавших нет».

Сейчас устанавливается, откуда взялась боевая граната, а также другие обстоятельства и причины взрыва. Открыто уголовное производство об умышленном повреждении имущества (ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, последние два дня в Одесской области и областном центре были насыщены чрезвычайными происшествиями. В Одессе случилось два инцидента со стрельбой, а также задержан гражданин, бросавшийся с ножом на прохожих.

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