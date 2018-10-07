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- 21:43 Когда и на каких дорогах появятся приборы TruCAM: список улиц и трасс
Когда и на каких дорогах появятся приборы TruCAM: список улиц и трасс
Патрульная полиция подтвердила, что с 8 октября скорость на автодорогах Украины будет контролироваться приборами TruCam. Одновременно в полиции рассекретили список улиц и трасс, где будут работать видеофиксаторы.
В первую очередь приборы появятся в местах высокой концентрации ДТП в городах. В Киеве это проспект Бажана и проспект Победы. Кроме того, TruCam будет работать на аварийно-опасных участках дорог международного значения: Киев — Чоп, Киев — Одесса, Киев — Харьков — Довжанский, Киев — Ковель, Киев — Чернигов и других.
Патрульные заверили, что на участках с радаром будут дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации скорости. Рядом будут находиться служебные автомобили с включенными маячками синего цвета. В первую неделю TruCam будет применять в пилотном режиме: для профилактики нарушений и адаптации водителей к нововведению.
Напомним, ранее специалисты дали рекомендации, как водителю можно избежать «засветки» на TruCAM и помогают ли антирадары. Читайте об этом в статье «На дорогах Украины появится TruCAM: что нужно знать о приборе и как избежать штрафа».
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