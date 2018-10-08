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Кейт Хадсон впервые показала новорожденную дочь (фото)

15:15 8 октября 2018   157
Кейт Хадсон
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

39-летняя американская актриса Кейт Хадсон («Как отделаться от парня за 10 дней») недавно в третий раз стала мамой. Голливудская звезда родила дочку, которую назвали Ронни Роуз.

«Мы решили назвать дочку в честь дедушки — Рона Фудзикава. Рон был особым человеком, по которому мы сильно скорбим. Назвать его так — это честь. У всех все хорошо, все счастливы. Наша семья благодарит вас за любовь и благословение с вашей стороны», — рассказала Хадсон.

Всего через несколько дней после появления дочки на свет счастливая Кейт показала ее всему миру, опубликовав фото девочки в Instagram. Малышка, укутанная в пеленки, спит в специальном боксе для детей.

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«Наш маленький бутончик розы», — трогательно подписала снимок Кейт Хадсон.

Отцом ребенка стал 32-летний бойфренд актрисы, рок-музыкант и основатель звукозаписывающей компании Дэнни Фудзикава. Роман Кейт и Дэнни начался весной 2017 года. О пополнении звезда сообщила полгода назад.

Напомним, Кейт воспитывает двоих сыновей от предыдущих отношений: 14-летнего Райдера и 7-летнего Бингема.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в третий раз станет отцом известный российский актер Константин Хабенский

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