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Кейт Хадсон впервые показала новорожденную дочь (фото)
39-летняя американская актриса Кейт Хадсон («Как отделаться от парня за 10 дней») недавно в третий раз стала мамой. Голливудская звезда родила дочку, которую назвали Ронни Роуз.
«Мы решили назвать дочку в честь дедушки — Рона Фудзикава. Рон был особым человеком, по которому мы сильно скорбим. Назвать его так — это честь. У всех все хорошо, все счастливы. Наша семья благодарит вас за любовь и благословение с вашей стороны», — рассказала Хадсон.
Всего через несколько дней после появления дочки на свет счастливая Кейт показала ее всему миру, опубликовав фото девочки в Instagram. Малышка, укутанная в пеленки, спит в специальном боксе для детей.
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«Наш маленький бутончик розы», — трогательно подписала снимок Кейт Хадсон.
Отцом ребенка стал 32-летний бойфренд актрисы, рок-музыкант и основатель звукозаписывающей компании Дэнни Фудзикава. Роман Кейт и Дэнни начался весной 2017 года. О пополнении звезда сообщила полгода назад.
Напомним, Кейт воспитывает двоих сыновей от предыдущих отношений: 14-летнего Райдера и 7-летнего Бингема.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в третий раз станет отцом известный российский актер Константин Хабенский
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