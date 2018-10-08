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"Оружие в каждую семью": Лукашенко сделал резкое заявление о войне

18:06 8 октября 2018   689
Александр Лукашенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал громкое заявление о возможной войне и вооружении населения. В случае нападения на страну, Лукашенко пообещал обеспечить оружием каждую белорусскую семью. Об этом он заявил во время посещения военного полигона в Брестской области.

По словам главы Беларуси, все взрослые граждане страны должны уметь пользоваться оружием, включая стариков и женщин.

«Автоматы, пистолеты, пулеметы и патроны к ним — не дай Бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми. Ну, детей давайте выведем. Старики и даже женщины, и так далее: 7 миллионов человек — 7 миллионов получит оружие, чтобы они могли защищаться «, — цитирует Лукашенко «Радио Свобода».

Напомним, Лукашенко поставил задачу вооружить армию страны, создавая собственные образцы вооружения и модернизируя имеющиеся. Александр Лукашенко несколько раз делал громкие заявления в отношении своего союзника — России. Так он обвинил РФ в невыполнении обязательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое поведение соседей и союзников он назвал «варварством».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что у Москвы есть несколько причин желать смены белорусского лидера. При этом в Кремле понимают, что окно возможностей для смещения Александра Лукашенко может закрыться уже через пять-шесть лет. Потому в России начинают активное давление на неудобный режим в Беларуси.

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