Звезда «Танців з зірками» выпала из автобуса

Шоу-бизнес

Седьмой эфир популярного проекта «Танці з зірками» стал не очень удачным для пары Мишель Андраде и Евгения Кота. Они впервые попали даже в «зону риска», но их судьбу на шоу спасли зрители. Самая сексуальная пара на минувшем эфире исполняла румбу под песню Энрике Иглесиаса, заработав от жюри всего 23 балла. Судьи проекта сразу заметили, что движения Мишель очень скованны.

Оказалось, что певица вышла на паркет, получив серьезную травму.

«Накануне прямого эфира, по пути на концерт я упала на колено, выходя из автобуса, — рассказала „ФАКТАМ“ Мишель.-Через несколько часов нога начала болеть и припухла. Но у меня даже не было мысли о том, что я не выйду на паркет! В день эфира колено пришлось обезболить и заморозить. И, к сожалению, из-за травмы не все в нашей румбе получилось так, как мы задумали».

По ее словам, они с Евгением благодарны зрителям за понимание и веру в из пару, и будут всю неделю усиленно готовиться, чтобы удивить зрителей новым танцем.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, чем запомнился седьмой эфир популярного телешоу и кто из звезд оказался в зоне риска вместе с Мишель Андраде.

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