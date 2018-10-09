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«Спермагеддон»: медики предупредили о новой угрозе для человечества
Несмотря на то, что количество людей на Земле неуклонно растет, будущее человечества находится под большой угрозой. Причина — опасное ухудшение качества сперматозоидов у мужчин, которое вызвано вредными выбросами и нездоровой пищей, пишет «Медикфорум».
Ряд проведенных на Западе исследований показали, что с каждым годом качество сперматозоидов снижается, поскольку современный образ жизни просто уничтожает мужскую фертильность. Клиники по лечению бесплодия установили, что количество двигающихся сперматозоидов, которых называют «пловцами», с каждым годом падает на 1,8%.
Еще одно исследование показало, что в 85% американских городов мужская фертильность ухудшается. По мнению исследователей, полученные ими данные являются предупреждением для всего общества.
Человечество может столкнуться с так называемым «спермагеддоном», при котором просто не останется здоровых сперматозоидов для оплодотворения яйцеклеток и продолжения жизни человечества.
В этот прогноз поверить сложно, так как количество людей на нашей планете неуклонно растет, и по самым скромным прогнозам, уже через несколько лет оно может достигнуть 10 млрд человек.
Но при этом вполне реальным остается сценарий, когда человеческая раса столкнется с исчезновением из-за неправильного питания, недостаточной физической активности и вредных выбросов. Такой вывод можно сделать хотя бы по тому факту, что среднестатистическое количество подвижных сперматозоидов в западных странах у мужчин более чем наполовину сократилось всего за одно поколение.
Учитывая очень высокую рождаемость в странах Африки, беднейших государствах Азии и Латинской Америки, можно предположить, что именно местное население скоро вытеснит плавно убывющие людские резервы развитых западных стран. Ну, а для того, чтобы противостоять этой угрозе, мужчинам все-таки нужно чаще двигаться и есть здоровую пищу.
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