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Происшествия

Взрывы на арсенале на Черниговщине: первое видео с места ЧП

6:54 9 октября 2018   1208
Взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на вторник, 9 октября, в 3:30 на арсенале в районе населенного пункта Ичня (Черниговская область) прогремели взрывы. В районе арсенала развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.

Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, ЧП произошло на технической территории. Масштаб уточняется. Все соответствующие службы и органы местной власти уведомлены о происшествии.

Также сообщается об эвакуации жителей прилегающих к месту происшествия. На место прибыла оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба.

Видео с места происшествия опубликовал телеканал UA: Чернигов

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», причиной пожара на военных складах в Балаклее (Харьковская область) в Генштабе ВСУ назвали загоревшуюся траву, что привело к детонации снарядов, не взорвавшихся во время предыдущего пожара в марте 2017 года.

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