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Появились новые страшные видео цунами в Индонезии
В сети появились новые страшные видео цунами, обрушившегося 28 сентября на индонезийский остров Сулавеси. По последним данным число жертв стихийного бедствия уже достигло почти 2000 человек. Власти опасаются, что по окончании расчистки завалов список погибших может возрасти до пяти тысяч.
Видео были записаны в городе Палу, который был в числе наиболее пострадавших населенных пунктов. На одном из них, снятом с балкона, видно, как улицы за несколько секунд превращаются в бурлящие реки, несущие автомобили.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», на пострадавшем от землетрясения и цунами острове произошло еще и извержение вулкана.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.