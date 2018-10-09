Пьяные звезды российского футбола избили трех человек: момент попал на видео

Спорт

Знаменитые российские футболисты 27-летний нападающий «Зенита» Александр Кокорин (48 поединков за национальную команду, 12 мячей) и 30-летний полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев (15) попали в неприятную историю в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.

Футболисты (на фото) пришли позавтракать в кафе «Кофемания». Сотрудники заведения решили, что гости пьяны или находятся в состоянии наркотического опьянения. Парни заказали себе только кофе, но при этом очень шумно себя вели.

Персонал пытался успокоить закадычных друзей — тщетно. Потом им сделал замечание постоянный клиент кофейни — чиновник Минпрогмторга Денис Пак. Кокорину и Мамаеву это не понравилось, и они прямо в зале избили мужчину и еще одного чиновника — гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Вскоре в сети появилось видео нападения футболистов на посетителей кафе.

Адвокат Дениса Пака Геннадий Удунян уже прокомментировал инцидент: «Кокорин и Мамаев издевались над моим клиентом по национальному признаку. Оскорбили его честь и достоинство. А когда Денис Климентьевич сделал им замечание, Кокорин взял стул и ударил его по голове. После этого налетели остальные — их было человек десять. Сейчас у моего клиента сотрясение мозга, ушиб левой руки. Мы будем добиваться переквалификации статьи на «хулиганство».

Высказалась по поводу случившегося и супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева: «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку? Стыдно. Простите! Мне стыдно за мужа».

Как выяснилось позже, это еще были цветочки. За два часа до инцидента с избиением чиновников в кафе Мамаев и Кокорин побили еще одного человека. В семь часов утра футболисты вышли из одного столичного стриптиз-клуба и оказались на стоянке. Находящиеся в нетрезвом состоянии игроки стали пинать машины и облокачиваться на них. Один из водителей сделал им замечание, после чего его повалили на землю и начали бить ногами по голове. Сообщается, что у 33-летнего мужчины (гражданина Беларуси) сотрясение мозга и черепно-мозговая травма, он находится в реанимации.

Позже стало известно, что парень, которого избили Кокорин и Мамаев, — водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виктор Соловьев, ожидавший начальницу за рулем «Мерседеса». По факту избиения уже открыто уголовное дело.

Напомню, что два с лишним года назад Кокорин и Мамаев уже были героями скандальной хроники, когда в сети появилось видео гуляний «сладкой парочки» в одном из ресторанов Монте-Карло. Тогда футболисты только на шампанское потратили 250 тысяч евро.

Вскоре сеть взорвала пародия на хит популярной группы «Ленинград» «В Питере пить» под названием «С Павликом пить». Понятное дело, главные герои — Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Кстати, после Евро-2016 Павла Мамаева в сборную России не вызывали, а вот Кокорин в главную команду страны вернулся. Но творить странные вещи не перестал.

Достаточно, вспомнить, как в декабре 2017 года в сети появилось видео, на котором Кокорин стрелял из пистолета. Слава Богу, не в людей, а в воздух. Как выяснилось, все происходило в Северной Осетии на свадьбе давнего друга Кокорина, нападающего самарских «Крыльев Советов» Алана Чочиева.

Видео, а вдобавок и фото с оружием, в том числе приставленным к собственной голове, выложил сам Кокорин. На что бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин отреагировал так: «Уважаемые болельщики „Зенита“! Кокорин приложил дуло пистолета к своей голове… Не стоит волноваться!!! Скорее всего, футболисту ничего не угрожает, ведь в голове, похоже, мало чего есть. А раз так, он по-прежнему будет радовать нас своей игрой».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что игроки сборной России Кокорин и Мамаев, с размахом погулявшие в одном из ночных клубов Монте-Карло, оштрафованы на приличные суммы.

Фото Getty Images

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