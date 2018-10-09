В ПАСЕ поддержали антироссийские правки

Политика

Комитет по вопросам правил процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал поправки к проекту изменений в правила введения санкций, которые делают возвращение делегации России в ПАСЕ невозможным, сообщает «РБК-Україна».

Правки предложили депутаты ассамблеи во главе с представителями Украины. Суть их заключается в том, чтобы запретить участвовать в работе ПАСЕ парламентариям, избранным на оккупированных территориях, в частности в Крыму. Также украинская делегация предложила оставить правило ½ для ряда санкций, включая лишение россиян права голоса. Ранее предлагалось в резолюции повысить порог голосования в 2/3 голосов, что в свою очередь, существенно усложняет наложение санкций на Россию.

Правки пророссийских депутатов были отклонены подавляющим большинством голосов.

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Сообщается, что решение комитета еще должен подтвердить пленарный зал, когда будет рассматривать резолюцию. При этом отмечается, что поддержка предложения в комитете существенно повышает шансы на успех голосования за него.

Напомним, в Страсбурге (Франция) с 8 по 12 октября пройдет осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Обсуждение наиболее резонансного вопроса — просмотр полномочий и прав на голосование национальных делегаций — запланировано на вторник, 9 октября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что ПАСЕ утвердила резолюцию, в которой призвала Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных.

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