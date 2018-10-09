Наука и технологии

Новый беспилотник для фронта: вертикальный взлет и 10 часов в воздухе

На открывшемся 9 октября в Киеве XI международном авиационном салоне «Авiасвiт-XXI» разработчики представили новую модификацию крупнейшего беспилотника из тех, что используются на фронте PD-1AF (длина без малого один метр, вес 215 килограммов).

— Разработку первой версии беспилотного самолета мы начали в конце 2014 года — на средства, собранные известным волонтерским фондом People's Projeсt («Народный проект»), — рассказал «ФАКТАМ» технический директор предприятия «Укрспецсистемс» Александр Чендеков. — С 2016 года поставляем беспилотники на фронт. Постоянно их совершенствуем.

На нынешнем международном авиасалоне представляем новейшую версию крылатой машины. Видите, на крыльях установлены четыре небольших мотора с винтами? Благодаря им беспилотник взлетает, как вертолет — без разбега. Но это не единственный вариант старта, подняться в воздух машина может и как любой другой самолет, разбежавшись по взлетной полосе. Кроме того, наш БПЛА можно отправить в полет с помощью катапульты.

Читайте также: Админграницу с Крымом начали патрулировать при помощи отечественных беспилотников

— Как долго он может находиться в воздухе без посадки?

— До 10 часов. Это довольно много. Самолету под силу преодолеть на одной заправке топливом (бензином) порядка 400 километров. Вот только отдаляться от оператора дальше, чем на 100 километров не может — из-за ограниченного действия системы управления.

Наша машина оснащена высокоточными видеокамерами и тепловизорами. Это позволяет ей выполнять разведывательные задачи над оккупированной территорией с высоты 1,5−2 километра.

— С земли ее не видно?

— Да, заметить практически невозможно. Услышать — тоже. Однако были случаи, когда враг подбивал наши беспилотники. Для этого он использовал зенитно-ракетные комплексы — из стрелкового оружия попасть в этот самолет, пожалуй, даже снайперу не под силу. Основные версии причин того, российские наемники обнаружили несколько наших летающих разведчиков — работа агентуры врага (предатели могли отследить запуск самолета, сообщить об этом за линию фронта) и радиоперехват.

— Из чего сделан ваш самолет?

— Из легкого и очень прочного композитного материала — пропитанной смолой стеклоткани.

— Эти беспилотники могут нести на борту оружие?

— Теоретически да. Но сейчас используются исключительно в разведывательных целях. Грузоподъемность самолета невысока, поэтому оружие на него устанавливается легкое, высокоточное.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина продемонстрировала на международной выставке «Оружие и безопасность» новую боевую машину БМ-21 УМ «Берест», которая заменит находящиеся на вооружении ВСУ «Грады». Все комплектующие для «Береста» произведены в Украине.

А «Мілітарний портал» опубликовал видео испытаний боевого модуля «Спис» от компании «Техимпекс».

Новые десантно-штурмовые катера «Кентавр», которые будут использовать ВСУ, оборудуют двумя пусковыми установками РСЗО, двумя боевыми модулями с пулеметами и гранатометом, а также системой для дымовых завес.

*Фото автора

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter