Потянет на теракт: в квартиру координатора С14 бросили взрывное устройство

Происшествия

Народный депутат Игорь Луценко сообщали о том, что в квартиру его помощника, координатора С14 Сергея Мазура бросили взрывное устройство. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Около часа назад в квартиру моего помощника на общественных началах Сергея Мазура Serj Mazur по организации Сич было брошено взрывное устройство. Пострадал отец Сергея. Вынесло стекло окна. Предварительно, граната или взрывпакет»,— написал он.

Игорь Луценко отметил, что возможной версией происшествия может быть общественная активность Мазура.

Информацию о взрыве подтвердил и активист Николай Панченко.

«Это уже целый теракт! Кто-то хочет мести: в дом Сергея Мазура бросили гранату! Есть раненые. Отец Сергея потерял много крови», — написал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле националисты из группы С-14 разгромили и сожгли в Киеве табор цыган на Лысой горе, где находились в основном женщины и дети. После этого Сергей Мазур анонсировал на своей странице в Facebook новые погромы. Позже Апелляционный суд Киева отменил круглосуточный арест подозреваемого по делу о погроме лагеря ромов в Киеве Сергея Мазура, назначив ночной домашний арест. Суд отменил определение суда первой инстанции про круглосуточный домашний арест, частично удовлетворив апелляционную жалобу защиты, и применил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

На фото: Сергей Мазур

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