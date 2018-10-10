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Легендарную рок-звезду срочно прооперировали: все началось с пореза на пальце (фото)
Знаменитый британский рок-музыкант Оззи Осборн, один из основателей и участник культовой группы в стиле хеви-метал Black Sabbat, попал в лос-анджелесскую больницу и был срочно прооперирован.
Все началось с небольшого пореза на пальце. 69-летний Оззи, который несколько месяцев назад в третий раз стал дедом, сначала немного порезал большой палец на правой руке — в результате образовалась заусеница возле ногтя. Музыкант не обращал на нее внимания. Затем, как рассказала его жена и менеджер Шэрон Осборн, Оззи ударился рукой о дверь. После этого палец сильно распух. А потом, как пишет издание Page Six, то же самое произошло и с его средним пальцем на той же руке — вторая заусеница также вызвала сильный отек.
Врачи выявили у певца сразу две различные инфекции. Сейчас Оззи приходит в себя после операции. Ему ставят капельницы с двумя типами антибиотиков. Рок-звезда поместил в соцсети фотографию, на которой лакомится мороженым в своей палате, написав, что ему не терпится покинуть больницу. Музыканту пришлось отменить ряд запланированных концертов.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», в больницу попала российская актриса Галина Польских.
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